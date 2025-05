Thủ tướng: Phát triển đồng tiền số trong trung tâm tài chính quốc tế

Cuộc họp đã thảo luận nhiều vấn đề như mục tiêu của việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; các định hướng phát triển và lĩnh vực trọng tâm; thành viên, các sản phẩm chủ yếu của trung tâm tài chính.

Ngoài ra, các ý kiến cũng đề xuất chính sách, cơ chế đặc thù; cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và thị thực; áp dụng thể chế, thông lệ quốc tế; vấn đề tự do hóa ngoại hối và hoạt động ngân hàng; giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực quốc tế…

Thủ tướng yêu cầu trung tâm tài chính quốc tế phải có các ưu điểm vượt trội ẢNH: NHẬT BẮC

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không quá cầu toàn, nóng vội, "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn".

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc lại 2 mục tiêu 100 năm: đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để tăng trưởng 2 con số thì phải có vốn, trong khi chúng ta đang thiếu vốn, do đó phải xây dựng, phát triển trung tâm tài chính quốc tế để bổ sung nguồn lực tài chính cho 2 mục tiêu 100 năm, Thủ tướng nêu rõ.

Cụ thể, để đạt mục tiêu đề ra trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thì môi trường pháp lý phải cạnh tranh, minh bạch, tiến bộ, thông thoáng. Hạ tầng phải hiện đại, tiên tiến, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp xu thế thế giới và điều kiện cụ thể, hoàn cảnh Việt Nam. Nhân lực phải chuyên nghiệp, chất lượng cao; có các điều kiện cần thiết để vận hành trung tâm; quản trị phải thông minh, hiện đại, phù hợp.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tất cả những điểm này phải vượt trội so với các trung tâm tài chính hiện có trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm quyền tài sản, bảo đảm tự do, sáng tạo trong kinh doanh, tự do đi lại, ra vào thuận tiện, có chính sách visa thuận lợi với những người cần khuyến khích, tạo môi trường sống vượt trội, thuận lợi, an toàn.

Trung tâm tài chính sẽ tạo môi trường kinh doanh cho các nhà đầu tư, thiết lập và cung ứng các dịch vụ tài chính hiện đại cho thế giới. Phát triển đồng tiền số phù hợp xu thế phát triển chung và điều kiện Việt Nam. Bảo đảm tự do luân chuyển dòng vốn và lợi nhuận hợp pháp phù hợp thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam. Đồng thời, không để bị lợi dụng, thao túng, đưa nguồn lực của Việt Nam ra bên ngoài trái quy định.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một sân chơi tự do và có lợi, nhưng lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa các chủ thể liên quan; thu hút nguồn vốn cả trực tiếp và gián tiếp, cả vào khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Thủ tướng lưu ý, tự do hóa các hoạt động kinh doanh nhưng có lộ trình phù hợp với nền kinh tế; cắt bỏ tất cả các loại giấy phép sau khi đã có quy hoạch, có tòa án chuyên biệt tại trung tâm.

Trước đó, tại cuộc họp về dự thảo nghị quyết trung tâm tài chính sáng 20.5, các chuyên gia quốc tế đã khuyến nghị nếu Việt Nam muốn xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế có vị thế toàn cầu, cần tư duy trung tâm tài chính không phải như một khu vực địa lý riêng lẻ, mà là một hệ thống vận hành thống nhất.

Chủ trương là sẽ phát triển một trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhưng hoạt động ở 2 thành phố là Đà Nẵng và TP.HCM. Chính quyền 2 thành phố khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng, nhân lực để trung tâm tài chính vận hành sau khi được các cấp có thẩm quyền thông qua.