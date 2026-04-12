Thủ tướng: Phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng lực lượng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 80 năm qua, lực lượng này đã lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tạo được những dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việc xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử; tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06 là những thành tích đặc biệt xuất sắc.

Nhấn mạnh 6 trọng tâm trong giai đoạn tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về quản lý trật tự xã hội, thực hiện phương châm đi trước, mở đường cho đổi mới, bảo đảm kỷ cương, an ninh, an toàn; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho quản lý hành chính và quản trị dữ liệu, chuyển đổi số; gắn với cải cách thủ tục hành chính, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp, an toàn, chính xác giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết, trong tuần tới, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ làm việc trực tiếp với một số bộ ngành để quyết liệt triển khai chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Mục tiêu trong tháng 4, các bộ, ngành phải chủ động cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh theo đúng kết luận, chỉ đạo của Trung ương. Là một trong những cơ quan tham mưu cho Bộ Công an, Chính phủ, Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phải chủ động rà soát, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương thực hiện việc này, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng lưu ý cần đặc biệt coi trọng và đề cao nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; vừa phát triển mạnh mẽ các tiện ích số, dịch vụ số, vừa giữ vững an ninh, an toàn, trật tự, chủ quyền quốc gia trong không gian số...