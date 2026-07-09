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Chính trị

Thủ tướng: Quá nhiều văn bản, gây khó cho cấp cơ sở

Mai Hà
Mai Hà

Dẫn chứng riêng chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đã có tới 54 văn bản hướng dẫn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ tình trạng quá nhiều văn bản đang gây khó cho triển khai ở cơ sở.

Sáng 9.7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

4 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình phát triển văn hóa; Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng: Quá nhiều văn bản gây vướng cho cấp cơ sở - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp

ẢNH: VGP

Thủ tướng nêu rõ, việc tổ chức lại hoạt động của Ban chỉ đạo không chỉ nhằm gọn đầu mối mà còn bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, nâng cao hiệu quả phối hợp, tránh tình trạng trùng lặp, chồng lấn trong thực hiện nhiệm vụ và phát sinh lãng phí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ việc triển khai các chương trình rất chậm so với yêu cầu, nhiều công việc nguy cơ không thể hoàn thành nhiệm vụ và giải ngân vốn năm 2026.

Văn bản hướng dẫn và phương án phân bổ vốn đối với một số chương trình chưa hoàn thành. Đáng lưu ý, số vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026 còn lớn, trong khi kết quả giải ngân đến hết tháng 6 còn thấp.

Tình trạng quá nhiều văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện gây khó cho triển khai ở cơ sở, chưa có cơ chế lồng ghép giữa các chương trình. Đáng chú ý, riêng chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có tới 54 văn bản hướng dẫn.

Cạnh đó, tại một số địa phương, nhất là người đứng đầu, còn chưa xác định được rõ tầm quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia, để chủ động triển khai thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan được giao chủ chương trình chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban chỉ đạo về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện chương trình.

Đồng thời, phải có sự tổng hợp, điều phối chung cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo động lực để phát triển (nhất là tại địa bàn nông thôn, miền núi). Phân bổ và sử dụng nguồn lực phải đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; không dàn trải, không trùng lặp, không để phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực. 

Phấn đấu quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2026, bao gồm trên 17.000 tỉ đồng vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026...

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chương trình mục tiêu quốc gia Văn bản hướng dẫn giải ngân vốn

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