Thủ tướng Thái Lan đến khu vực biên giới với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm nay đã đến thăm binh sĩ tại tỉnh Ubon Ratchathani, giáp với tỉnh Preah Vihear của Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đi cùng trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2, khi bà đến thăm tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) ngày 20.6 Ảnh: Reuters

Chuyến thăm này nhằm nâng cao tinh thần của Lực lượng đặc nhiệm Suranaree và theo dõi tình hình an ninh dọc biên giới Thái Lan-Campuchia sau vụ đấu súng giữa binh sĩ hai nước tại khu vực Chong Bok thuộc tỉnh Ubon Ratchathani vào ngày 28.5, theo tờ The Nation. Khu vực này vẫn chưa được cắm mốc phân định và cả hai bên đưa ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau, theo The Nation.

Còn theo Hãng thông tấn AKP của Campuchia dẫn thông cáo báo chí do Bộ Quốc phòng Campuchia ban hành chiều 28.5, cuộc đụng độ vũ trang giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan đã xảy ra sáng sớm cùng ngày khi binh sĩ Thái Lan được cho là đã nổ súng vào một chiến hào quân sự lâu đời của Campuchia.

Trong chuyến thăm nói trên, Thủ tướng Paetongtarn đã gặp trung tướng Boonsin Padklang, chỉ huy Quân khu 2 của Thái Lan, người đã chào đón bà tại Phi đội 21 ở tỉnh Ubon Ratchathani.

Chuyến thăm trên diễn ra sau khi một đoạn ghi âm cuộc điện đàm về biên giới Thái Lan-Campuchia giữa Thủ tướng Paetongtarn và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen vào ngày 15.6 bị rò rỉ. Bà Paetongtarn xác nhận rằng đoạn ghi âm là có thật và sau đó đã gọi cho trung tướng Boonsin để làm rõ tình hình và giải quyết mọi hiểu lầm, theo The Nation.

Đáp lại, trung tướng Boonsin nói: "Tôi không có vấn đề gì. Tôi hiểu và tôi không có ác ý. Tôi đang làm việc vì lợi ích của quốc gia và nhân dân". Ông cũng nhắc lại ông biết cần giảm căng thẳng ở biên giới.

Vụ rò rỉ đoạn ghi âm về cuộc điện đàm với ông Hun Sen đã gây ra tình trạng hỗn loạn chính trị trong chính phủ Thái Lan do đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn lãnh đạo. Hiện có thông tin cho rằng một đối tác liên minh có thể rời khỏi chính phủ nếu bà Paetongtarn không từ chức, theo tờ Bangkok Post.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với chính phủ nước này vì tất cả các đảng còn lại trong liên minh vẫn tiếp tục ủng hộ bà Paetongtarn làm thủ tướng, theo Bangkok Post.

Tướng Campuchia ra tuyên bố liên quan Thái Lan

Phát biểu trong lễ kỷ niệm 48 năm "Hành trình đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" tại tỉnh Tboung Khmum hôm nay, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, tướng Tea Seiha, tuyên bố rằng trong khi Thái Lan được trang bị vũ khí trên khắp các vùng đất, biển và không phận, Campuchia sở hữu vũ khí chỉ nhằm bảo vệ quốc gia của mình, chứ không triển khai vũ khí để đe dọa bất kỳ quốc gia nào khác, theo cổng thông tin Fresh News.

"Thái Lan đã phóng tên lửa, triển khai vũ khí trên không phận của mình, có máy bay chiến đấu, pháo hạng nặng, tàu chiến, được trang bị đầy đủ trên đất liền, biển và không phận. Campuchia có gì? Tôi phải làm rõ rằng Campuchia không có máy bay chiến đấu, không có tàu chiến. Đó là vì Campuchia chỉ phát huy năng lực của mình trong lĩnh vực quốc phòng", ông Tea Seiha khẳng định.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha phát biểu ngày 20.6 Ảnh: Chụp màn hình Fresh News

Ông Tea Seiha nói thêm rằng Campuchia được trang bị súng phòng không, vũ khí chống tăng và vũ khí phòng thủ bờ biển.

Bộ trưởng Tea Seiha còn khẳng định Campuchia đã hợp tác với một số quốc gia thân thiện để xây dựng năng lực quân sự chỉ nhằm phòng thủ quốc gia.

Ông Tea Seiha cáo buộc rằng Thái Lan đã vi phạm chủ quyền của Campuchia và vi phạm Bản ghi nhớ (MoU) năm 2000, theo Fresh News.

Cũng tại sự kiện trên, tướng Tea Seiha tuyên bố Campuchia và Thái Lan sẽ không bao giờ giải quyết được tranh chấp biên giới giữa hai nước nếu hai bên vẫn còn dựa vào các bản đồ khác nhau. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả đàm phán song phương ngàn năm đi nữa cũng sẽ vô ích nếu không có cơ sở chung để đàm phán.

Ông lưu ý rằng nếu thực sự có ý định giải quyết tranh chấp biên giới, Thái Lan có thể đã làm như thế thông qua cơ chế Ủy ban Biên giới Chung (JBC) trong quá khứ. Tuy nhiên, Thái Lan đã rút khỏi quá trình này kể từ năm 2012–2013 và chỉ nối lại các cuộc đàm phán theo khuôn khổ JBC vào năm 2025.

Mặt khác, Bộ trưởng Tea Seiha công khai kêu gọi tất cả công dân Thái Lan đang cư trú tại Campuchia tiếp tục các hoạt động kinh doanh như thường lệ, nhấn mạnh rằng các vấn đề hiện tại giữa Campuchia và Thái Lan hoàn toàn là vấn đề quân sự. Tướng Tea Seiha cũng kêu gọi người dân Campuchia kiềm chế mọi hình thức phân biệt đối xử với công dân Thái Lan.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Thái Lan đối với tuyên bố và cáo buộc trên của tướng Tea Seiha.