Thủ tướng tuyên dương 124 chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Sau khi tại Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, Chính phủ đã cử lực lượng gồm 124 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an, 10 chó nghiệp vụ, cùng trang thiết bị sang Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại lễ tuyên dương ẢNH: VGP

Đoàn đã phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn; đã bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu; đoàn công tác đã dành số tiền công tác phí cùng đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân.

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhì cho toàn bộ 124 thành viên; trao Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Sự hiện diện của đoàn Việt Nam cùng các đội cứu hộ quốc tế, như khẳng định của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân sở tại, cho thấy quốc gia Nam Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo cáo tại lễ tuyên dương, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), trưởng đoàn công tác, cho biết, từ ngày 29 - 6.7, đoàn thực hiện cường độ làm việc cao từ 6 giờ đến 19 giờ hằng ngày, có những hôm làm việc xuyên đêm, bất kể thời tiết nắng, mưa.

Các chiến sĩ phải vượt qua khó khăn do chênh lệch múi giờ, không khí, đặc biệt là mùi tử khí nồng nặc do thi thể phân huỷ. "Chúng tôi 3 lần nhận được tín hiệu và thông tin của nước bạn về dấu hiệu sự sống, cả đoàn đã thức trắng đêm trong mưa cùng với lực lượng tại chỗ quyết tâm giành giật lấy sự sống", thiếu tướng Tỵ chia sẻ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và các đại biểu tại lễ tuyên dương

ẢNH: VGP

Đặc biệt, theo thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, các khu vực được lực lượng Việt Nam triển khai tìm kiếm đều là những địa bàn hết sức khó khăn, nguy hiểm, nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế trước đó chưa thể thực hiện công tác tìm kiếm.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực tìm kiếm bằng được các nạn nhân, kiên định quan điểm "đã phát hiện thì phải đưa ra", dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu cũng quyết tâm thực hiện, với sự tận tâm như tìm chính người thân của mình. Có thời điểm, cán bộ, chiến sĩ phải xuống những hầm sâu hàng chục mét giữa đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng để tiếp cận hiện trường.

Những bài học cứu hộ quý giá

"Chúng tôi vẫn luôn nói với nhau, việc tìm kiếm ở đây cũng như tìm chính người thân của mình. Mỗi lần tìm được một nạn nhân, chứng kiến người thân của họ bật khóc, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Đó cũng chính là tình cảm mà đất nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân nước bạn", thiếu tướng Phạm Văn Tỵ bày tỏ.

Theo ông, từ kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, trong chuyến công tác lần này, đoàn đã đưa theo 10 chó nghiệp vụ và tổ chức từ 6 đến 8 mũi tìm kiếm để đồng thời triển khai nhiệm vụ tại nhiều khu vực.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị trang thiết bị cần được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, cụ thể đến từng người, từ sớm, từ trước để chủ động lên đường ngay khi có lệnh. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất gấp, song đoàn công tác vẫn chủ động trong mọi mặt công tác.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và các đồng đội tại lễ tuyên dương ẢNH: VGP

Một bài học quan trọng khác là phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho lực lượng chỉ huy và lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Đây là yếu tố quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đoàn công tác. Đồng thời, người chỉ huy phải cương quyết, linh hoạt và quyết đoán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại những khu vực có nguy cơ tiếp tục sập đổ.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an, khẳng định luôn bảo đảm các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, chiến thuật, chế độ thông tin, báo cáo và tuân thủ các quy định khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

Các thành viên trong đoàn đều thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó khăn, gian khổ với mong muốn cứu được nhiều nạn nhân nhất có thể. Đồng thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam.

Đại biện lâm thời Venezuela tại Việt Nam Estela del Valle Quijada Suárez tham dự buổi lễ ẢNH: VGP

Khu vực đoàn thực hiện nhiệm vụ là những hiện trường đặc biệt nguy hiểm, với địa hình đổ sập phức tạp của các tòa nhà cao tầng, nhiều cấu kiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ sập đổ thứ cấp khi xảy ra dư chấn hoặc có tác động. Các thi thể nạn nhân được đoàn đưa ra khỏi hiện trường đều ở những vị trí hết sức khó tiếp cận.

Trước đó, nhiều đoàn cứu hộ quốc tế đã đến nhưng phải rời đi do việc tiếp tục triển khai cứu nạn, cứu hộ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của lực lượng làm nhiệm vụ. Điều này khiến người dân địa phương không khỏi bức xúc. Tuy nhiên, họ đã dành nhiều tình cảm và sự trân trọng đối với đoàn công tác Việt Nam vì tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.