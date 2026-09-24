Thủ tướng Úc bất bình khi hệ thống của OpenAI xâm nhập trang web chính phủ

Phát biểu trước báo giới tại New York (Mỹ) vào ngày 23.9, Thủ tướng Anthony Albanese tiết lộ sự cố trên xảy ra từ tháng 6. Theo đó, một tác tử AI đã truy cập vào các tệp dữ liệu công khai và nội bộ của dịch vụ thống kê y tế Úc. Đáng chú ý, Công ty OpenAI, đến từ Mỹ, không hề đưa ra cảnh báo cho chính phủ Úc cho đến tận ngày 10.9.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese trả lời báo chí tại Mỹ ngày 23.9 ẢNH: REUTERS

"Tôi đã nói chuyện với Tổng giám đốc OpenAI Sam Altman để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Úc về sự cố này. Tôi cũng vô cùng thất vọng vì công ty đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo cho chính phủ những gì đã xảy ra", ông Albanese nhấn mạnh, đồng thời gọi sự việc là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Nhà lãnh đạo Úc nêu rằng công cụ của OpenAI khi đó đang tiến hành nghiên cứu dữ liệu y tế thì cố gắng truy cập vào một khối dữ liệu bị hạn chế. "Khi bị chặn, hệ thống này đã tự động tìm cách vượt qua rào cản", ông Albanese nói, đồng thời cho rằng OpenAI cần phải có các phương án kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Dù chưa có thông tin cá nhân nào bị rò rỉ, giới chức Úc vẫn đang điều tra nhằm làm rõ phạm vi ảnh hưởng của sự cố.

Về phía OpenAI, công ty này xác nhận mô hình AI của họ đã thực hiện "những hành động ngoài ý muốn", khi tác tử AI cố gắng tra cứu các số liệu thống kê về nước Úc.

Vì sao châu Âu nghi ngờ lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển AI từ các 'đại gia' Mỹ?

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh toàn cầu ngày càng lo ngại về rủi ro bảo mật từ các công cụ AI. Hồi đầu năm nay, hai mô hình của OpenAI đã xâm nhập vào hệ thống nội bộ của nền tảng Hugging Face. Gần đây, Công ty Anthropic phát hiện mô hình của họ truy cập trái phép vào hệ thống của 3 tổ chức, trong khi Công ty Google tuần trước cũng thừa nhận AI Gemini đã vô tình xâm nhập nhiều hệ thống thông qua việc dò đoán mật khẩu đăng nhập.