Thế giới

Thủ tướng Úc đầu tiên tổ chức kết hôn khi đương chức

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
30/11/2025 10:14 GMT+7

Thủ tướng Úc Anthony Albanese vừa tổ chức lễ cưới với bà Jodie Haydon, trở thành nhà lãnh đạo Úc đầu tiên tổ chức kết hôn khi đang tại nhiệm.

The Guardian đưa tin lễ cưới diễn ra vào sáng 29.11 theo giờ địa phương tại khu The Lodge, dinh thự dành cho các thủ tướng Úc đương nhiệm tại thủ đô Canberra.

“Chúng tôi vô cùng vui mừng khi được chia sẻ tình yêu này. Trước mặt gia đình và bạn bè thân thiết, chúng tôi cam kết cùng nhau đi qua tương lai phía trước”, theo tuyên bố của ông Albanese và bà Haydon.

Thủ tướng Úc đầu tiên kết hôn khi đương chức - Ảnh 1.

Lễ cưới của Thủ tướng Úc Anthony Albanese và vợ Jodie Haydon ngày 29.11

ẢNH: REUTERS

Trên mạng xã hội X, ông Albanese ngày 29.11 đăng dòng trạng thái ngắn gọn: “Đã kết hôn”, cùng video ông và vợ đi qua hàng ghế, được người thân tung hoa và chúc phúc. Tham dự lễ cưới còn có một số bộ trưởng và quan chức trong chính phủ ông Albanese.

Cặp đôi sẽ hưởng tuần trăng mật tại Úc kéo dài 5 ngày từ ngày 1.12.

Ông Albanese đã cầu hôn bà Haydon vào dịp Lễ tình nhân năm ngoái. “Tôi đã tìm được người mà tôi muốn dành trọn đời ở bên cạnh”, ông nói vào thời điểm đó.

Thủ tướng Úc đầu tiên kết hôn khi đương chức - Ảnh 2.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese và vợ Jodie Haydon

ẢNH: AFP

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ly hôn với người vợ cũ là bà Carmel Tebbutt vào năm 2019. Ông sau đó gặp bà Haydon tại một sự kiện tại thành phố Melbourne (Úc) cách đây hơn 5 năm. Bà Haydon đang làm trong lĩnh vực tài chính cho một công ty tư nhân.

Chi tiết về đám cưới được văn phòng ông Albanese giữ kín và chi phí do cặp đôi tự chi trả. Lễ cưới được xem là một dấu ấn lớn của ông Albanese trong năm nay, bên cạnh chiến thắng áp đảo trong kỳ bầu cử hồi tháng 5. Trước khi kết hôn, bà Haydon thường đồng hành cùng ông Albanese trong các sự kiện công, các chuyến công du và trong chiến dịch tranh cử.

