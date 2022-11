Thủ tướng: Ưu tiên giao thương kinh tế ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 25 diễn ra hôm nay 12.11, các lãnh đạo hoan nghênh kết quả triển khai đáng khích lệ của Kế hoạch Hợp tác ASEAN+3 giai đoạn 2018 - 2022, với gần 600 dự án trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2021, kim ngạch thương mại giữa ASEAN với 3 đối tác +3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đạt 1.098 tỉ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các đối tác +3 đạt 32,65 tỉ USD, chiếm 25,4% lượng FDI vào ASEAN.

Các lãnh đạo ASEAN+3 cũng nhất trí tập trung thúc đẩy mở cửa thị trường, sớm nối lại hoàn toàn giao thương, thúc đẩy tự do hóa thương mại...

Mở cửa cho mọi cơ hội, kết nối ở mọi khía cạnh

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý khởi động kế hoạch công tác 2023 - 2027 theo 3 trụ cột một cách thiết thực, hiệu quả; nhấn mạnh nối lại giao thương an toàn, mở lại nền kinh tế phải là ưu tiên hàng đầu. Trong đó, cần khai thác hiệu quả hơn nữa Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), cũng như thành lập Ban thư ký RCEP. Trong bối cảnh hiện nay, ASEAN+3 cần đi đầu, kiên định với chủ nghĩa đa phương, tự do hoá thương mại, mở cửa cho tất cả mọi cơ hội, kết nối ở mọi khía cạnh và cân bằng về mọi lĩnh vực.

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự hợp tác chống dịch hiệu quả của ASEAN+3 trong hơn 2 năm qua, nhất là sự hỗ trợ vắc xin và các trang thiết bị y tế của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đối với các nước ASEAN.

Ấn Độ dành 1 tỉ USD hợp tác kinh tế biển với ASEAN

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 19, các lãnh đạo hai bên đã chính thức thông qua Tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tạo động lực quan trọng cho hợp tác hai bên ngày càng mở rộng và phát triển năng động.

Phó tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar nhấn mạnh ASEAN là trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông và là trọng tâm Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI) của Ấn Độ.





Để phát huy tiềm năng quan hệ đối tác thương mại kinh tế, hai bên nhất trí đảm bảo tính liên tục của dòng chảy thương mại và đầu tư, củng cố kết nối và tự cường chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi thương mại và hàng hóa, thực hiện hiệu quả Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA).

Theo đó, đẩy mạnh tăng cường hợp tác biển bền vững, trong đó tận dụng hiệu quả khoản tín dụng 1 tỉ USD mà Chính phủ Ấn Độ cam kết dành cho hợp tác biển với ASEAN...

Trong tình hình kinh tế khu vực và toàn cầu suy giảm hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ASEAN và Ấn Độ cần phối hợp khai thác và phát huy tối đa những tiềm năng và thế mạnh to lớn, đẩy mạnh đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa cho quá trình phục hồi, hướng tới phát triển bền vững.

Hai bên cần tận dụng hiệu quả vị trí địa chiến lược quan trọng nằm bên bờ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, dành ưu tiên cao cho hợp tác biển bền vững. Trong đó, đề nghị Ấn Độ tiếp tục mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng nông sản Việt Nam và ASEAN.

Đề xuất tổ chức kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Úc

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Úc lần thứ 2, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai bên vừa thiết lập cuối năm 2021. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa ASEAN và Úc năm 2021 tăng trưởng hơn 26%, đạt 95,51 tỉ USD. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Úc vào ASEAN năm 2021 đạt 20,57 tỉ USD.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, hỗ trợ tiếp cận thị trường, đóng góp đẩy mạnh liên kết kinh tế, tự do hoá thương mại khu vực, trong đó thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Các lãnh đạo ASEAN và Úc đã thông qua Tuyên bố hợp tác trên cơ sở Tài liệu quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP). Thủ tướng Úc chính thức đề xuất tổ chức Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Úc (1974 - 2024) tại Úc trong năm 2024.