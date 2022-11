Thủ tướng: Vi phạm trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán không thể không xử lý

Chiều 24.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, chính quyền các cấp phải có bộ phận chuyên trách làm công tác truyền thông, ngân sách dành riêng cho truyền thông, cả chi thường xuyên và chi đầu tư.

"Tăng thêm cho truyền thông 0,2% ngân sách trong lúc này là cần thiết để báo chí cách mạng nâng cao năng lực cạnh tranh, cả về hạ tầng công nghệ và nhân lực", Bộ trưởng Hùng nói.

Nguy cơ tin giả, xấu độc xâm lấn

Hiện việc đặt hàng cho truyền thông chính sách đã có, nhưng chưa đủ do ngân sách nhà nước còn eo hẹp. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để tăng nguồn ngân sách nhà nước đối với các cơ quan truyền thông chính sách của Chính phủ.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, trong thời gian tới, truyền thông chính sách về an ninh trật tự đứng trước nhiều thách thức mới; nguy cơ sử dụng về công nghệ thông tin để "xâm lấn", "can thiệp", "lấn át" thông tin chính thống; xuất hiện ngày càng nhiều tin giả, tin xấu độc, làm lũng đoạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong xã hội, gây khó khăn cho công tác định hướng dư luận, hạn chế khả năng gạn lọc thông tin chính thống trong truyền thông chính sách.

Bộ Công an cũng đã thành lập Cục Truyền thông công an nhân dân có nhiệm vụ quản lý, tổ chức hiệu quả các hoạt động truyền thông công an nhân dân từ Bộ tới địa phương.

Lãnh đạo các cơ quan truyền thông đề nghị, để việc truyền thông chính sách thực sự hiệu quả, chất lượng thì phải có nguồn lực từ các bộ, ngành, địa phương thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh lại quan điểm "làm sao mọi chính sách phải đến được với người dân với tinh thần lấy dân làm gốc, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Làm tốt công tác truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn, tạo nên sức mạnh lớn, hiệu quả cao trong xây dựng, thực hiện các chính sách.

Truyền thông chính sách tốt là giải pháp quan trọng để đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống và mang hơi thở cuộc sống vào quá trình xây dựng chính sách. Một trong những mục tiêu của truyền thông phải là xây dựng được niềm tin của người dân. Muốn có niềm tin thì phải nói đi đôi với làm.





Tuy nhiên, công tác truyền thông chính sách còn bất cập, do nhận thức của các cấp, các ngành; chưa chủ động, sáng tạo, linh hoạt cung cấp thông tin, chất liệu cho truyền thông chưa được chuẩn bị tốt, đầy đủ, kịp thời. Một số chủ trương, chính sách đúng nhưng chưa truyền thông tốt, người dân chưa hiểu hết nên thực hiện còn khó khăn.

Không để xảy ra khủng hoảng truyền thông

Nhấn mạnh việc không để xảy ra khủng hoảng truyền thông, Thủ tướng cho biết, vừa qua, xử lý một số hành vi, việc làm không đúng pháp luật liên quan đến vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, một số tổ chức tín dụng yếu kém, vấn đề này không thể không xử lý, bởi càng để lâu càng ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.

"Chúng ta truyền thông tốt để tạo niềm tin thì mọi người thấy rằng làm thế là đúng và phải làm, không làm không được, xử lý người sai để bảo vệ người đúng, Nhà nước bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong bất cứ hoàn cảnh nào", Thủ tướng nhấn mạnh.

Việc chưa làm được có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ quản lý Nhà nước thì cũng phải chỉ rõ để khắc phục, củng cố niềm tin cho người dân. Bên cạnh đó, cương quyết xử lý người lợi dụng "tát nước theo mưa", làm lung lay niềm tin của người dân.

Chỉ ra nguyên nhân của bất cập, Thủ tướng cho rằng, cấp uỷ, chính quyền, nhất là người đứng đầu một số cơ quan, bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm, chưa có nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của truyền thông chính sách.

Thủ tướng nhấn mạnh, truyền thông chính sách là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan hành chính, cơ quan báo chí trong việc xây dựng, phổ biến, tổ chức thực hiện và đánh giá tác động để mọi chính sách đến với nhân dân.

Đặc biệt, cần chủ động cung cấp thông tin trung thực, khách quan. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhằm phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí trong truyền thông chính sách. Không nên chỉ coi truyền thông chính sách là công việc của các cơ quan báo chí, truyền thông. "Muốn truyền thông mà các bộ, ngành, địa phương ngại cung cấp thông tin thì lấy chất liệu đâu mà truyền thông", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì xử lý vấn đề tăng cường đội ngũ truyền thông chính sách tại các bộ, ngành, địa phương, nhất trí giải quyết vấn đề kinh phí cho công tác này theo hướng đặt hàng.