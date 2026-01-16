Thủ tướng: Việt Nam chọn con đường khó nhưng bền vững trong công nghiệp bán dẫn

Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao do Tập đoàn Viettel triển khai xây dựng sáng 16.1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà máy ẢNH: NHẬT BẮC

Công nghiệp bán dẫn là biểu tượng cho sức mạnh công nghệ

Theo Thủ tướng, trong thế giới ngày nay, những con chip tuy nhỏ bé nhưng lại giữ vai trò quyết định các năng lực then chốt, mang tầm chiến lược đối với mỗi quốc gia trên nhiều phương diện như năng lực kinh tế, năng lực công nghiệp, năng lực quốc phòng - an ninh và vị thế quốc gia.

Từ các thiết bị quen thuộc trong đời sống hằng ngày như nồi cơm điện, tủ lạnh, ti vi, điện thoại thông minh, xe điện cho đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo phức tạp, tất cả đều gắn chặt với sự phát triển của công nghiệp bán dẫn.

Hiện, quy mô ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đạt khoảng 2,3 nghìn tỉ USD. Bán dẫn không còn là một ngành kinh tế thuần túy, mà đã trở thành vấn đề chính trị, an ninh quốc gia, đồng thời là biểu tượng cho sức mạnh công nghệ của mỗi đất nước. Thực tế cho thấy, bất kỳ quốc gia nào thiếu năng lực về công nghiệp chip bán dẫn đều sẽ bị hạn chế khả năng tự chủ chiến lược, phát triển kinh tế cũng như bảo đảm quốc phòng - an ninh.

"Trong bối cảnh đó, mỗi quốc gia đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: Chúng ta đứng ở đâu trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu? Chúng ta lựa chọn phụ thuộc hay làm chủ công nghệ? Việt Nam không đứng ngoài cuộc và không có việc dễ dàng.

Chúng ta lựa chọn con đường khó nhưng bền vững: từng bước làm chủ công nghệ lõi, chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, với tinh thần 'biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể'", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh dấu bước chuyển mình từ tham gia sang làm chủ

Thủ tướng nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn xác định công nghiệp bán dẫn là một đột phá quan trọng, đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng và chính sách nhất quán, xuyên suốt, có chiều sâu và lộ trình rõ ràng. Đặc biệt, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị lần đầu tiên xác định bán dẫn là công nghệ chiến lược cần từng bước làm chủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công nhà máy ẢNH: NHẬT BẮC

Sau nhiều năm nỗ lực triển khai, ngành công nghiệp chip bán dẫn Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, Việt Nam đã hình thành các doanh nghiệp có năng lực tự chủ thiết kế một số loại chip, với gần 60 doanh nghiệp tham gia, trong đó có 13 doanh nghiệp trong nước.

Việt Nam cũng đã trở thành trung tâm đóng gói, kiểm thử chip, đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu chip sang Hoa Kỳ; đồng thời hình thành đội ngũ nhân lực nòng cốt với gần 6.000 kỹ sư bán dẫn, từng bước phát triển hạ tầng nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Intel, NVIDIA, Samsung, Qualcomm, Marvell, Amkor và mới đây là ASML đã đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, từng bước đưa Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nhận diện rõ hơn, trở thành điểm đến "nổi lên" trong quá trình tái cấu trúc và mở rộng chuỗi cung ứng chip.

Thủ tướng tham quan gian trưng bày tại lễ khởi công nhà máy ẢNH: NHẬT BẮC

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ, ngành công nghiệp chip bán dẫn Việt Nam vẫn thiếu một mắt xích then chốt, đó là năng lực chế tạo chip. Việc khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao vì vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể từng bước làm chủ công nghệ cao, hoàn thiện mắt xích chế tạo chip trong chuỗi giá trị bán dẫn.

"Đây cũng là dấu mốc đánh dấu bước chuyển mình từ tham gia sang làm chủ, từ lắp ráp sang sáng tạo, góp phần nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia trong kỷ nguyên số", Thủ tướng nêu rõ.

Để dự án được triển khai hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viettel hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đội ngũ chuyên gia tập trung triển khai quyết liệt Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế chip, 1 nhà máy chế tạo chip, khoảng 10 nhà máy lắp ráp, đóng gói, kiểm thử; đào tạo trên 50.000 kỹ sư, cử nhân bán dẫn; doanh thu công nghiệp bán dẫn đạt trên 25 tỉ USD/năm.

"Với tinh thần tự chủ chiến lược, tự tin, tự lực, tự cường và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên mới của đất nước", Thủ tướng nhận định.