Thủ tướng xúc động khánh thành khu tái thiết Làng Nủ

Khu tái định cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh được khởi công xây dựng ngày 21.9, chỉ hơn 10 ngày sau vụ sạt lở kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào, thăm hỏi và chia sẻ niềm vui với bà con các khu tái định cư ẢNH: NHẬT BẮC

Chiều 12.9, tại thời điểm hậu bão số 3 còn rất nặng nề, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Lào Cai để thị sát tình hình. Trực tiếp tới hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, Thủ tướng yêu cầu chậm nhất tới 31.12.2024 phải hoàn thành việc xây dựng, tái thiết lại các thôn Làng Nủ, Nậm Tông và Kho Vàng.

Xúc động chia sẻ tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc hoàn thành đúng hạn các khu tái định cư cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 là minh chứng cho tình yêu thương giữa con người và con người; tình đồng chí nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái được phát huy.

Việc này cũng đảm bảo cho nhân dân có chỗ ăn ở, an cư lạc nghiệp, có chỗ học hành, đúng với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện". Đồng thời, thể hiện tinh thần "không có gì là không thể", sự sống nảy sinh từ cái chết.

Thủ tướng dâng hương tại nhà bia tưởng niệm, tham quan trưng bày ảnh, hiện vật tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ

ẢNH: NHẬT BẮC

Hết 2025 phải hoàn thành phương án tái thiết sản xuất

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, bà con đã an cư rồi nhưng phải lạc nghiệp, phải có công văn việc làm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để bà con có thu nhập. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai, từ nay đến hết 2025 phải xây dựng xong phương án tái thiết sản xuất cho bà con.

Thủ tướng gợi ý tỉnh 2 phương án: xây dựng hồ đập tại Làng Nủ vừa tạo cảnh quan sinh thái, vừa nuôi trồng thủy sản. Phương án hai là khôi phục lại con suối và diện tích canh tác cho bà con. Ông nghiêng về phương án 1 là xây dựng hồ đập, dù vốn đầu tư cao hơn nhưng hiệu quả cao hơn, căn cơ hơn, giúp bà con nuôi trồng thủy sản tốt hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm lại một phần hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ và khu tái thiết Làng Nủ khang trang hôm nay ẢNH: NHẬT BẮC

Cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT khẩn trương hoàn thành Đề án phòng chống, khắc phục thiên tai bão lũ ở miền Bắc và miền Trung trình Chính phủ với tinh thần an toàn an ninh và an dân hơn.

UBND tỉnh Lào Cai khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của T.Ư, song song đó cần tiếp tục mục tiêu hoàn thành xóa 11.000 nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 - đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng không thể không làm.