Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 3 cao tốc cuối năm 2023

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng 3,22%. Thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất huy động, cho vay tiếp tục xu hướng giảm (giảm bình quân khoảng 2 - 3% so với cuối năm 2023); an toàn hệ thống ngân hàng được bảo đảm.

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 94,9% dự toán, ước cả năm vượt mục tiêu đã đề ra do tháng 12 thường có tỷ trọng thu cao, tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại. Trong tháng 11, xuất khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 13,5%, cao hơn nhiều khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 4,4%. Nhập khẩu tăng 5,1%; xuất siêu 1,28 tỉ USD.

Tính chung 11 tháng, xuất khẩu đạt 322,5 tỉ USD, giảm 5,9%; nhập khẩu 296,67 tỉ USD, giảm 10,7%; xuất siêu 25,83 tỉ USD (cùng kỳ năm trước là 10,3 tỉ USD).

An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm. Xuất khẩu 11 tháng gần 7,4 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt gần 4,16 tỉ USD, tăng 16,1% về lượng và 35,1% về giá trị so với cùng kỳ.