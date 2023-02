Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm

Lúc 3 giờ 41, xe khách 16 chỗ BS 76B-006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT606 theo hướng nam - bắc. Khi đến ngã tư thuộc xã Tam Hiệp (H.Núi Thành, Quảng Nam) thì va chạm với xe container BS 92H-004.33 kéo theo rơ moóc BS 92R-004.69 chạy từ hướng QL1 xuống cảng Kỳ Hà. Xe container do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) điều khiển. Hậu quả, 9 người trên xe khách tử vong, 12 người bị thương. Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng nặng, lật ngửa; xe container hư hỏng nặng phần đầu.

Lực lượng chức năng thực hiện cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn

MẠNH CƯỜNG

X E KHÁCH CHỞ QUÁ SỐ NGƯỜI, VƯỢT TỐC ĐỘ

Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ VN, vào thời điểm xảy ra va chạm, tốc độ xe khách BS 76B-006.60 đạt mức 69 km/giờ; trước đó 10 giây, tốc độ xe này là 73 km/giờ. Trong khi đó, tốc độ xe đầu kéo 92H-004.33 vào thời điểm xảy ra tai nạn đạt 30 km/giờ, trước đó 10 giây, xe này chạy 48 km/giờ.

Theo đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an xác định trên xe khách lúc gặp nạn có 21 người (kể cả tài xế) trong khi chỉ được phép chở 16 người. Xe khách cũng chạy quá tốc độ cho phép (đoạn đường này chỉ cho phép chạy tối đa 60 km/giờ). Công an lấy lời khai tài xế xe container và những người liên quan để điều tra nguyên nhân.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Phụ trách Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam, cho biết trong số 15 người gặp nạn vào cấp cứu, có 2 nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng. Đến 20 giờ 30 tối qua, ông Nguyễn Quế (87 tuổi, ở xã Nghĩa Hà) cũng đã không qua khỏi.

Thăm hỏi các nạn nhân điều trị tại bệnh viện, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhìn nhận vụ tai nạn rất đau xót khi cướp đi sinh mạng của các nạn nhân xấu số. Ông đề nghị bệnh viện huy động tối đa nhân lực, máy móc, để cứu chữa người bị thương. Ông Quang trao khoản hỗ trợ của UBND tỉnh cho thân nhân người tử vong (5 triệu đồng/trường hợp) và những người bị thương (3 triệu đồng/trường hợp). Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Nam cũng hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng, thân nhân người tử vong 5 triệu đồng.

Thượng tá Phan Chu Ký, Phó trưởng Công an H.Núi Thành (Quảng Nam), cho biết hiện trường tai nạn là ngã tư giao nhau, có tín hiệu đèn giao thông bật chế độ cảnh báo vàng, thời tiết có sương mù khá dày đặc và hạn chế tầm nhìn. Đây là tuyến đường thi công chưa hoàn thành (mới thông tuyến kỹ thuật), chưa bàn giao đưa vào sử dụng, hạn chế tốc độ 60 km/giờ.

Đ IỀU TRA, XỬ LÝ NGHIÊM

Sáng 14.2, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Bộ Công an, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT quốc gia và UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng đã gửi lời hỏi thăm, chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương.

Danh tính 9 nạn nhân tử vong Phạm Thị Lan Phương (23 tuổi), Lê Thị Xã (53 tuổi, cùng ở xã Nghĩa An), ông Nguyễn Quế (87 tuổi), Bạch Ngọc Linh (57 tuổi), Phạm Đức Hậu (48 tuổi, cùng xã Nghĩa Hà, tài xế xe khách), Đặng Liên (61 tuổi), Đinh Văn Hai (54 tuổi, cùng xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi), bà Trần Thị Máy (55 tuổi), Nguyễn Trần Hữu Trung (24 tuổi, con bà Máy, ở TP.Quảng Ngãi).

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn và không để xảy ra các vụ tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban ATGT tỉnh Quảng Nam huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn. Đồng thời, bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương...; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, trật tự ATGT; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc; siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra sai phạm, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Riêng Bộ GTVT chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam và các sở GTVT địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm, đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện gây tai nạn).

Làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, yêu cầu xác minh làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải cũng phải xác minh, điều tra vì đây là tuyến đường cấm xe khách, xe tải, người chủ đơn vị kinh doanh vận tải có biết được xe mình đang chạy trên tuyến này không?

"Đây là vụ việc rất lớn, rất nghiêm trọng, con số thương vong rất cao, dư luận rất quan tâm. Tôi đề nghị trước mắt tập trung cứu chữa cho các nạn nhân, dốc toàn lực chăm lo bệnh nhân nặng. Ngoài ra, phải xác định rõ trách nhiệm các bên liên quan theo công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan điều tra tập trung xác định, đưa ra kiến nghị xử lý nếu phát hiện sai phạm, áp dụng chế tài nghiêm khắc, xử lý thích đáng theo đúng quy định của pháp luật", ông Hùng nhấn mạnh.