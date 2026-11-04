Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu cải cách thuế VAT

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 sáng 4.11, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm, gắn mục tiêu tăng trưởng cao với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 ẢNH: TTXVN

Giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho địa phương từ 2027

Theo Thủ tướng, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số nhưng phải tập trung củng cố các nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra. Nếu tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì thành quả tăng trưởng sẽ không lan tỏa được đến nền kinh tế và người dân.

Thủ tướng cho rằng các giải pháp giảm giá điện, giảm thuế xăng dầu dù tác động đến nguồn thu ngân sách nhưng cần thiết để ổn định giá cả. "Vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước diễn biến giá cả, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc ngay với các địa phương có CPI 10 tháng cao hơn mức bình quân cả nước để triển khai giải pháp kiểm soát, đặc biệt tại các thành phố lớn.

Bộ Tài chính được giao theo dõi sát diễn biến giá cả, cập nhật kịch bản lạm phát, điều hành giá phù hợp; khẩn trương nghiên cứu cải cách thuế VAT và quản lý thuế. Đồng thời, đề xuất giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương từ năm 2027.

Không để lãng phí nguồn lực đầu tư công

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Thủ tướng yêu cầu bám sát kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, du lịch, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu dịp lễ, tết.

Đối với đầu tư công, cần rà soát, điều chuyển vốn từ dự án chậm triển khai sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch. Thủ tướng lưu ý kiểm soát chặt số lượng dự án, kiên quyết với các dự án xây dựng trụ sở tại địa phương để tập trung nguồn lực cho hạ tầng thiết yếu, có sức lan tỏa.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu sử dụng linh hoạt các công cụ điều hành, phối hợp với hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và doanh nghiệp vừa, nhỏ.

Bộ Công thương chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện; khẩn trương hoàn thiện nghị định về kinh doanh xăng dầu, trình Chính phủ trong tháng 11. Bộ Xây dựng theo dõi giá vật liệu, nhà ở, chi phí xây dựng, đồng thời đề xuất giải pháp ổn định thị trường bất động sản.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, trong tháng 10, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Tuy nhiên, CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, đòi hỏi công tác điều hành giá phải được theo dõi sát sao.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt gần 2,45 triệu tỉ đồng, tương đương 96,4% dự toán năm. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỉ USD, đạt 1.010,55 tỉ USD. Riêng tháng 10, xuất siêu trên 7,3 tỉ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5%; khách quốc tế đạt 19,54 triệu lượt.