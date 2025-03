Thủ tướng yêu cầu sửa quy định chất lượng xăng dầu 'không lãng phí, lợi ích nhóm'

Theo công văn này, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau.

Thủ tướng yêu cầu sửa đổi quy định liên quan đo lường chất lượng xăng dầu phải tạo môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phát triển ẢNH: Đ.N.T

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền khẩn trương sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định liên quan đến đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại Thông tư 15/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 08/2018.

Việc sửa đổi phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế, tiết kiệm, tạo môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phát triển theo đúng quy định pháp luật hiện hày. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý "tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, lợi dụng chính sách để trục lợi; bảo đảm ban hành trước ngày 15.4.2025".

Theo Thông tư 08/2018 sửa đổi, bổ sung quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại điều 6, Thông tư 15/2015, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo để in và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu. Thiết bị ghi, in kết quả đo phải bảo đảm các yêu cầu về đo lường như: không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi kết quả đo, đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu; kết quả đo phải bảo đảm đủ thông tin rõ ràng, minh bạch để người có quyền và nghĩa vụ liên quan kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.