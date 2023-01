Thú vị cảnh phên trắng 'bủa vây' ngôi làng quanh năm vẽ chữ O vào mùa tết

Làng Tân An cách thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) chưa tới 5 cây số, bình yên bên dòng sông Gianh thơ mộng. Những ngày cận tết này, muốn vào làng, ô tô phải dừng ở bên ngoài để di chuyển bằng xe máy, xe đạp hoặc cuốc bộ. Bởi khắp đường làng ngõ xóm đã giăng kín những tấm phên phơi bánh.

Trước đây, khi làm bánh thủ công, chỉ cần 1 bếp lửa, 1 nồi chuyên dụng, 1 chiếc dùi và nước gạo nguyên liệu, một người Tân An có thể “ngồi đồng một chỗ” từ rạng sáng đến trưa để làm ra hàng trăm chiếc bánh tráng. Nhưng ngày nay, nhiều lò bánh đã đưa máy móc vào sử dụng và tăng năng suất làm bánh.

Ban đầu chỉ làm bánh tráng, nay dân làng Tân An còn làm bánh mè đen, bánh mè vàng, bánh mè xát, bánh cuốn rau và bánh đa nem các loại.

Khoảng thời gian trước tết luôn là giai đoạn “căng” nhất đối với người làm bánh ở Tân An. Họ thường nổi lửa, bật máy làm việc suốt 24/24 để đảm bảo tiến độ của các đơn hàng và “cầu trời” cho thời tiết thuận lợi (hanh khô, không mưa) để việc phơi bánh được đảm bảo.





Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh, ông Ngô Thanh Bình, cho hay làng Tân An có chừng 300 hộ làm bánh tráng, mỗi năm tiêu thụ hàng trăm tấn gạo nguyên liệu. Theo ông Bình, nghề làm bánh tráng tuy không làm người dân giàu lên chóng vánh nhưng hàng trăm năm qua đã mang cơm no, áo ấm về cho người làng Tân An.