Thư viện Hạnh phúc - Hành trình gieo mầm tri thức của Daiichi Life Việt Nam

Khi không gian đọc mở ra thế giới

Ngày 18.9.2026, tại Trường tiểu học Phú Lâm, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Daiichi Life Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh thành "Thư viện Hạnh phúc". Sự kiện này không chỉ mang đến niềm vui đọc sách cho học sinh vùng cao, mà còn chính thức khép lại hành trình ý nghĩa của dự án này.

Niềm vui của các em học sinh Trường tiểu học Phú Lâm trong ngày khánh thành "Thư viện Hạnh phúc" tại Tuyên Quang

Là sáng kiến thuộc chương trình "Kết nối Triệu Yêu Thương - Hạnh phúc cho Cộng đồng", dự án "Thư viện Hạnh phúc" do Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Daiichi Life Việt Nam triển khai trên quy mô toàn quốc với tổng số tiền tài trợ 880 triệu đồng tại 11 trường học ở các địa phương: Gia Lai, Lạng Sơn, Vĩnh Long, Quảng Trị, Cần Thơ, Đắk Lắk, TP.HCM, Thái Nguyên, Lai Châu, Hà Nội và Tuyên Quang.

Tại mỗi điểm dừng chân, dự án đã tiến hành cải tạo không gian, thay mới trang thiết bị hiện đại và khoác lên các thư viện một diện mạo mới thân thiện, sáng tạo. Gần 8.000 đầu sách đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực từ kỹ năng sống, tài chính, khoa học, lịch sử cho đến văn hóa và truyện thiếu nhi, mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức và nâng cao chất lượng học tập cho hơn 7.000 học sinh trên mọi miền Tổ quốc.

Không gian Thư viện khang trang góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, phát triển tư duy cho các em học sinh

Đặc biệt, điểm nhấn độc đáo của dự án chính là hơn 3.000 đầu sách bổ ích về văn hóa, giáo dục và con người Nhật Bản. Những câu chuyện về ý chí vượt khó, những giá trị nhân văn sâu sắc từ đất nước mặt trời mọc được kỳ vọng sẽ mở ra thế giới quan mới, giúp các em mở rộng kiến thức, trau dồi tư duy để tự tin hội nhập trong tương lai.

Gieo hạt mầm tri thức, nâng bước thế hệ tương lai

Không dừng lại ở việc tặng sách, "Thư viện Hạnh phúc" được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian học tập thân thiện, sáng tạo và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh. Đây sẽ là hành trang vững chắc cho các em trên hành trình học tập và trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội mai sau.

Mỗi cuốn sách đều mở ra một chân trời tri thức mới, giúp các em học sinh phát triển tư duy, nuôi dưỡng ước mơ

Chia sẻ về dự án ý nghĩa này, ông Trần Đình Quân - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Daiichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, xúc động cho biết: "Việc hoàn thành hành trình trao tặng 11 'Thư viện Hạnh phúc' là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài của chúng tôi đối với giáo dục và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mỗi thư viện là nơi lan tỏa văn hóa đọc sách, gieo những hạt mầm tri thức và tiếp thêm động lực để các em tự tin theo đuổi những ước mơ của mình. Với thông điệp 'Kết nối Triệu Yêu Thương', chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực đến nhiều địa phương trên cả nước, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, giàu khát vọng và một tương lai tốt đẹp, bền vững hơn".

Vì một Việt Nam tươi đẹp và thịnh vượng

Trong gần 20 năm qua, Daiichi Life Việt Nam không chỉ kể câu chuyện về một doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn về một hành trình lan tỏa yêu thương, mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Dự án "Thư viện Hạnh phúc" đã khép lại nhưng hành trình mở rộng tri thức và lan tỏa yêu thương vẫn sẽ tiếp diễn. Những trang sách được mở ra hôm nay sẽ là bệ phóng vững chắc, nuôi dưỡng nên những thế hệ công dân bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến cho một Việt Nam phát triển bền vững mai sau.

Daiichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn, đồng hành cùng thế hệ trẻ kiến tạo tương lai tươi sáng và bền vững

Trong năm 2026, hành trình ý nghĩa ấy sẽ tiếp tục được Daiichi Life Việt Nam lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước thông qua hơn 250 hoạt động hỗ trợ cộng đồng xuyên suốt 4 lĩnh vực trọng điểm: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội với tổng ngân sách hơn 12 tỉ đồng, nâng tổng số tiền đóng góp hơn 100 tỉ đồng trong gần 20 năm qua. Đó cũng chính là cam kết dài lâu của Daiichi Life Việt Nam trên hành trình đồng hành cùng người dân Việt, xây dựng một tương lai an tâm, hạnh phúc và thịnh vượng hơn.