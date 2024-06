Thua cực đậm CLB CAHN, LPBank HAGL chưa thể trụ hạng, cuộc đua sinh tồn vẫn khốc liệt

CLB LPBank HAGL bước vào cuộc so tài với CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) với mục tiêu phải giành ít nhất 1 điểm để chiếm ưu thế trong cuộc đua trụ hạng. 3 lần gần nhất đối đầu cựu vương V-League, đội bóng phố núi hòa 1, thua 2. Đó là lý do mà dù đang sa sút khi chỉ thắng 2 trong 9 trận gần nhất, CLB CAHN vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

LPBank HAGL (áo xanh) phải chơi phòng ngự phản công trước đối thủ mạnh hơn MINH TÚ

CLB CAHN nhập cuộc với thế trận tấn công, kiểm soát bóng vượt trội đối thủ. Các học trò HLV Alexandre Polking còn nhận "quà" ở phút thứ 6 khi Gabriel Ferreira Dias bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ đỏ trực tiếp, phải chơi ở thế thiếu người.

Thua thiệt quân số, LPBank HAGL phải lùi về chơi phòng ngự phản công. Có nhiều thời điểm, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành chơi với đủ 10 cầu thủ ở phần sân nhà. Với những ngòi nổ mỏng người như Quốc Việt, Ngọc Quang, đội khách LPBank HAGL gặp khó trong việc tranh chấp với những cầu thủ kinh nghiệm bên phía CLB CAHN.

Gây áp lực dồn dập, CLB CAHN có bàn mở tỷ số ở phút 40. Vũ Văn Thanh thoát xuống mép vòng cấm rồi căng ngang như đặt để Jefferson Elias đệm bóng tung lưới Bùi Tiến Dũng, đưa chủ nhà vượt lên dẫn bàn.

Sang đầu hiệp 2, CLB CAHN tiếp tục vượt lên. Phút 46, Jefferson Elias di chuyển vào vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội. Ngoại binh người Brazil khống chế bóng thiếu gọn ghẽ, nhưng kịp nhả bóng lại cho Phan Văn Đức sút bóng chớp nhoáng, nâng tỷ số lên 2-0.

Văn Đức lập công MINH TÚ

Với ưu thế dẫn 2 bàn, CLB CAHN giảm nhịp độ tấn công, trong khi LPBank HAGL cố gắng tràn lên nhưng ở thế thiếu người, các học trò HLV Vũ Tiến Thành gặp nhiều khó khăn.

Dù chơi không quá quyết liệt, CLB CAHN vẫn có bàn thứ ba. Jefferson Elias một lần nữa lên tiếng với pha chạy chỗ đón điểm rơi cực chuẩn trong vòng cấm rồi bật cao đánh đầu chuẩn xác, nâng cách biệt lên 3 bàn.

Tỷ số được nâng lên 4-0 cho chủ nhà CAHN ở phút 83 nhờ công Geovane Magno với pha đánh đầu cận thành rất dễ, sau khi LPBank HAGL dường như đã buông xuôi. Phút bù giờ cuối cùng, Văn Thanh xé lưới LPBank HAGL, ấn định chiến thắng "5 sao" cho CLB CAHN.

Thắng giòn giã với tỷ số 5-0, CLB CAHN có 37 điểm, vươn lên hạng 5. Trong khi đó, LPBank HAGL tụt xuống hạng 12 với 29 điểm. Do SLNA hòa 1-1 kịch tính ở vòng này, nên HLV Vũ Tiến Thành cùng học trò chưa thể trụ hạng do chỉ hơn đối thủ 2 điểm.

