Thừa Thiên - Huế: Bé trai 9 tuổi bị đuối nước khi tắm biển cùng nhóm bạn

Với quy trình đăng ký xe mới theo quy định tại Thông tư 15/2022 của Bộ Công an, người dân đến đăng ký xe tại công an xã chỉ mất từ 15 - 20 phút thay vì cả buổi như thực hiện tại công an huyện trước đây.