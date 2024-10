Chuyên gia quốc tế đến Huế hướng dẫn kỹ thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại

Hội nghị khoa học thường niên Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam lần thứ 21 (VOA 2024) đã khai mạc chiều 25.10, tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế). Hội nghị do Trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế tổ chức, quy tụ hơn 600 đại biểu, với hơn 150 báo cáo khoa học từ các chuyên gia trong và ngoài nước.

Đặc biệt, các chuyên gia quốc tế đến Huế tham dự hội nghị sẽ hướng dẫn, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ y bác sĩ về các kỹ thuật mới trong chấn thương chỉnh hình, giúp bệnh nhân cải thiện chức năng nâng cao chất lượng sống.

Ban tổ chức tặng hoa chào mừng các chuyên gia hàng đầu quốc tế đến Huế tham dự hội nghị ẢNH; KHÁNH NGUYỄN

Với chủ đề "Các xu hướng mới của chấn thương chỉnh hình đầu thế kỷ 21", hội nghị diễn ra trong 2 ngày 25 và 26.10, với các phiên báo cáo chuyên đề và các hội thảo chuyên sâu đã cập nhật kiến thức mới, kỹ thuật mới, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu cho các bác sĩ, phẫu thuật viên và nhân viên y tế trong nước và quốc tế.

Tham gia hội nghị lần này có nhiều chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình từ các quốc gia như Mỹ, Pháp, Israel, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan...

Giáo sư Kevin C. Chung đến từ Mỹ hướng dẫn về phẫu thuật bàn tay cho các y bác sĩ ẢNH; KHÁNH NGUYỄN

Đặc biệt, hội nghị có có Giáo sư Kevin C. Chung đến từ Mỹ. Ông là cựu Chủ tịch Hội phẫu thuật bàn tay Mỹ và hiện là biên tập viên của nhiều tạp chí danh tiếng trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật bàn tay.

Tại hội nghị các chuyên gia cũng đã giới thiệu nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình ở Việt Nam và thế giới như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, ứng dụng công nghệ in 3D và hệ thống điều hướng Navigation trong phẫu thuật hay ứng dụng các vật liệu sinh học mới.

Bên cạnh hội nghị, trong khuôn khổ sự kiện, cũng diễn ra các khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) để cung cấp kiến thức chuyên sâu về phẫu thuật nội soi khớp vai (do BS Bernard Lee Chee Siang, Bệnh viện Gleneagles, Singapore) hướng dẫn; phẫu thuật cổ bàn tay do Giáo sư Kevin C. Chung hướng dẫn; chẩn đoán và điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi do Phó giáo sư - tiến sĩ Lê Nghi Thành Nhân, Trường Đại học Y Dược Huế hướng dẫn.

Thông qua VOA 2024, Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và hợp tác quốc tế, mang đến những giải pháp y học hiện đại và hiệu quả cho người bệnh tại Việt Nam.

Hội nghị năm nay không chỉ là sự kiện quan trọng trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình của Việt Nam, mà còn đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hội nhập quốc tế và ứng dụng các công nghệ y học tiên tiến.