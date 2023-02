Thừa Thiên - Huế: Khởi tố 16 bị can tổ chức, sử dụng ma túy trong quán karaoke

Ngày 2.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 16 bị can liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Quỳnh Hương (số 14/24 đường Lê Thánh Tôn, P.Đông Ba, TP.Huế).

Bị can Lê Thị Mỹ Dung, chủ quán karaoke Quỳnh Hương, tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh phối hợp với Công an P.Đông Ba (TP.Huế) tiến hành kiểm tra quán karaoke Quỳnh Hương do Lê Thị Mỹ Dung (49 tuổi, trú tại P.Thuận Lộc, TP.Huế) làm chủ, phát hiện có 3 phòng đang phục vụ khách tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định quán karaoke Quỳnh Hương hoạt động từ năm 2015, có 3 tầng gồm 16 phòng. Trong đó, 6 phòng để khách hát karaoke và 10 phòng phục vụ khách sử dụng ma túy.

Quán karaoke này có sẵn dụng cụ để phục vụ các "dân chơi" đến sử dụng ma túy, với mức giá cho thuê phòng 300.000 đồng/giờ. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ gần 0,3 gam nghi là ma túy loại Ketamine, 18 điện thoại di động cùng một số tang vật có liên quan khác.

Một số bị can liên quan tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, 16 bị can liên quan trong trong vụ án là nhân viên và khách hàng đến thuê phòng tại quán karaoke này để mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.