Thừa Thiên - Huế: Khởi tố lái xe sử dụng ma túy gây tai nạn chết người

Ngày 28.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Quang (28 tuổi, trú tại P.Thuận An, TP.Huế) - người lái ô tô biển số Lào gây tai nạn chết người, về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Phạm Văn Quang tại cơ quan công an N.X

Trước đó, Thanh Niên đưa tin, khuya 24.7, Phạm Văn Quang lái ô tô 4 chỗ biển số Lào trên QL49 từ hướng biển Thuận An lên trung tâm TP.Huế. Khi đến Km7+600 đoạn qua thôn Dương Nổ Nam (xã Phú Dương, TP.Huế) thì xảy va chạm với anh Đ.C.P.L (26 tuổi, trú thôn Dương Nổ Nam) đang đi bộ theo hướng cùng chiều.

Sau cú va chạm mạnh, ô tô do Quang lái tiếp tục lao vào xe máy BS 75H - 700.22 do anh P.V.X (38 tuổi, trú thôn Phò An, xã Phú Dương) điều khiển, chở vợ là chị N.T.T.T (35 tuổi) cùng 2 con là P.N.T.V (7 tuổi), P.V.P.T (4 tuổi) đang lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cháu P.N.T.V tử vong tại chỗ, 4 nạn nhân khác bị thương nặng, phải chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Hiện trường vụ tai nạn N.X

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phối hợp cấp cứu người bị nạn, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Quang dương tính với ma túy, đồng thời điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định, ô tô trong vụ tai nạn do anh N.Đ.T (36 tuổi, trú tại xã Lộc Bổn, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đứng tên. Tối 24.7, Quang đến một nhà nghỉ tại P.Thủy Xuân, TP.Huế gặp anh T., sau đó lấy ô tô này chạy và gây tai nạn.