Thừa Thiên - Huế: Lũ tràn về vùng ven, nhiều nơi mênh mông nước

Sáng 26.11, dù trời đã tạnh mưa tuy nhiên nhiều địa phương vùng ven Thừa Thiên - Huế như xã Thủy Thanh (TX.Hương Thủy), xã Phú Hồ (H.Phú Vang)... bắt đầu ngập lụt bởi nước từ sông Hương tràn về.

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường, khu dân cư xã Phú Hồ đang bị nước lũ bủa vây, ngập 0,3 - 0,8 m. Nhiều tuyến đường vào thôn, xóm bị cô lập, người dân di chuyển ra ngoài bằng ghe hoặc lội bì bõm trong nước bạc.

Nhiều nơi tại xã Phú Hồ (H.Phú Vang) mênh mông nước ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hôm nay, theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, các điểm trường khô ráo ít bị ảnh hưởng sẽ tổ chức dạy học trở lại, tuy nhiên ở xã vùng trũng học sinh tiếp tục nghỉ cho đến khi đảm bảo an toàn. Nhà trường sẽ dạy bù để hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra.

Người dân sống tại vùng "rốn lũ" này cho hay, những năm gần đây tình trạng ngập lụt tại địa phương luôn diễn ra muộn hơn so với phía trên TP.Huế. Nước lũ từ sông Hương tràn vào TP.Huế sau đó mới theo những cánh đồng, nhánh sông nhỏ (như sông Như Ý) tràn về vùng hạ du.

Người dân bì bõm di chuyển ra bên ngoài ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Việc ngập lụt cũng kéo dài, nước rút rất chậm. Trong hôm nay hy vọng sẽ không mưa để nước không lên nữa", anh Bùi Quang Sang (thôn Trung An, xã Phú Hồ) cho biết.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế cảnh báo, trong lũ lụt có một số người dân dùng phương tiện nổi tự chế, ghe thuyền di chuyển qua các đoạn đường ngập nước; trên thuyền không có trang bị vật nổi, người không mặc áo phao...

Hiện trên sông nước đang dâng cao, chảy mạnh, gió lớn; nguy cơ mất an toàn rất cao, dễ dẫn đến tai nạn thương tích đuối nước. Lãnh đạo các địa phương cần tuyên truyền không để người dân đến các vùng ngập nước.

Đường vào một xóm thuộc thôn Trung An (xã Phú Hồ) bị chia cắt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên từ tối 25.11 đến hết ngày 28.11 tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150 - 350 mm, có nơi trên 500 mm; vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và TX.Hương Trà 200 - 450 mm, có nơi trên 600 mm; vùng núi Bạch Mã và đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc) 500 - 1.000 mm, có nơi trên 1.000 mm.

Nhà sinh hoạt cộng đồng bị nước lũ bủa vây ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều tuyến đường vào các thôn thuộc xã Phú Hồ bị cô lập ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Biển nước bủa vây một ngôi nhà ở xã Phú Hồ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tuyến tỉnh lộ 3 bị nước lũ chia cắt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lực lượng chức năng rào chắn các tuyến đường bị ngập lụt để đảm bảo an toàn cho người dân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, lúc 11 giờ 30 trưa nay 26.11 tiếp tục có mưa lớn ở khu vực thượng nguồn hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền và hồ Tả Trạch. Mưa lớn dự báo sẽ gây ra lũ, ngập lụt ở vùng thấp trũng; có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ven sông, suối.

Khả năng mực nước sông Hương, sông Bồ sẽ tiếp tục lên cao xấp xỉ báo động 3.

Trước đó, sáng sớm qua 25.11, tại Thừa Thiên - Huế xuất hiện mưa lớn ở vùng thượng nguồn và các công trình thủy điện điều tiết lũ khiến một khu vực hạ du, trũng thấp ngập lụt, trong đó nhiều nơi tại TP.Huế bị cô lập...