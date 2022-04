Thừa Thiên - Huế: Mua ma túy xong, đón taxi định tẩu thoát thì bị bắt

Ngày 27.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Quốc (23 tuổi, trú tại P.Hương Chữ, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng ngày 26.4, tại hẻm 15 đường Phan Đăng Lưu nối với đường Trần Huy Liệu (TP.Huế), Công an P.Đông Ba đã bắt quả tang Lê Đình Quốc đang tàng trữ 10 viên nén màu đỏ nghi là ma túy.





Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận 10 viên nén trên là hồng phiến mua từ một người chưa rõ lai lịch tại đường Trần Huy Liệu. Quốc bị bắt khi đang đón taxi để tẩu thoát. Sau đó, Công an P.Đông Ba đã bàn giao Quốc cùng số tang vật cho Công an TP.Huế thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện Công an TP.Huế đang tạm giữ hình sự Lê Đình Quốc cùng số ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.