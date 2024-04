Thừa Thiên - Huế: Phát hiện 2 ô tô tải vận chuyển gỗ lậu

Ngày 10.4, đại úy Phạm Ngọc Giàu, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa phối hợp một số đơn vị bắt quả tang 2 nghi phạm vận chuyển 2 m³ gỗ lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Thời điểm lực lượng chức năng bắt quả tang 2 xe tải chở gỗ lậu B.T

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9.4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an P.Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP.Huế, bắt quả tang Dương Phước Quy (35 tuổi, trú P.Xuân Phú, TP.Huế) và Nguyễn Đức Phụng (37 tuổi, trú P.Tây Lộc, TP.Huế) điều khiển 2 xe tải, chở nhiều phách gỗ.

Cụ thể, thời điểm trên, Quy điều khiển xe ô tô tải BS 75C - 135.84 chở 9 phách gỗ và Phụng điều khiển ô tô tải BS 75C - 149.96 chở 8 phách gỗ hộp, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 17 phách gỗ này có khối lượng khoảng 2 m³.

Cơ quan chức năng đang xác định chủng loại, đồng thời tiến hành lập biên bản, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.