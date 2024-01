Thừa Thiên - Huế: Triệt phá đường dây lô đề 15 tỉ đồng/tháng

Ngày 4.1.2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 7 nghi phạm liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.



Nguyễn Thị Thanh Nga, nghi phạm cầm đầu đường dây lô đề TRẦN HỒNG

Nhóm nghi phạm bị bắt gồm: Nguyễn Thị Thanh Nga (37 tuổi, nghi phạm cầm đầu), Ngô Thị Thùy Nhung (30 tuổi), Phạm Văn Thành (44 tuổi), Hoàng Thị Phương Liên (60 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (33 tuổi), Tôn Thất Trác (48 tuổi) và Nguyễn Thế Hùng (32 tuổi, tất cả cùng trú tại TP.Huế).

Theo thông tin ban đầu, ngày 26.12.2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Huế kiểm tra, bắt quả tang nhóm do Nguyễn Thị Thanh Nga cầm đầu, đang tổ chức ghi lô đề tại một ngôi nhà trên đường Phạm Văn Đồng (TP.Huế). Thời điểm này, Nga sử dụng phần mềm Zalo để trao đổi thông tin, chuyển tịch đề.

Tại cơ quan công an, Nga khai nhận là người trực tiếp thỏa thuận tỉ lệ nhận tịch đề của các cái dưới. Cụ thể, hằng ngày, khi có kết quả xổ số, Nga sẽ thống nhất tiền thắng thua qua Zalo, sau đó cấp dưới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Lực lượng chức năng xác định, trong ngày 26.12.2023, đường dây ghi lô đề của Nga đã nhận nhiều lượt ghi qua Zalo, số tiền tạm tính trên giấy ghi đề là 595 triệu đồng.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ đầu tháng 12.2023 đến thời điểm bị bắt, số tiền bánh đề của đường dây này hơn 15 tỉ đồng.

Hiện, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.