Thừa Thiên - Huế: Xử lý các nhóm 'quái xế' lạng lách, đánh võng trên đường

Ngày 16.11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tối 15.11, Tổ công tác đặc biệt 1311 đã ra quân kiểm tra, xử lý, trấn áp nhiều trường hợp vi phạm.

Từ 19 giờ ngày 15.11, hai tổ công tác đặc biệt, mỗi tổ gồm 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự, CSGT, Cảnh sát ma túy và Cảnh sát cơ động đã tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm khu vực bờ bắc và bờ nam sông Hương (TP.Huế). Hoạt động tuần tra kéo dài cho đến 5 giờ sáng hôm sau.

Trong ngày đầu ra quân, Tổ công tác đặc biệt 1311 đã phát hiện 11 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ; vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng.





Đặc biệt, trong thời gian qua, tình trạng các thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng... trên địa bàn đã gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến người dân và du khách.

Liên quan đến vấn nạn trên, mới đây Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Hải Minh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan. Tại cuộc họp, ông Hoàng Hải Minh chỉ đạo các đơn vị chú trọng công tác nắm tình hình, sử dụng biện pháp nghiệp vụ cơ bản để sớm chấn chỉnh tình trạng này.

Ngoài ra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cần tăng cường, hỗ trợ cho Công an TP.Huế phương tiện phục vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.