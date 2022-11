Tai nạn 2 người chết, 13 người bị thương: Bắt tạm giam tài xế xe khách

Ngày 11.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, trú tại TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Bị can Nguyễn Hà Tấn Thiện là tài xế xe khách BS 47F - 002.86 trong vụ tai nạn làm 2 người chết, 13 người bị thương.

Như trước đó Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 22 giờ 40 phút tối 9.11, tại Km17+500 đoạn đường lưu thông tạm thời trên tuyến tránh TP.Huế (một bên dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công), xe khách do tài xế Thiện điều khiển đã xảy ra tai nạn với xe tải BS 73C - 097.01 do anh N.A.H (39 tuổi, trú tại H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.





Lúc này, trên xe khách có 38 người, cú va chạm mạnh đã khiến 2 hành khách trên xe chết tại chỗ, 13 người khác bị thương được đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được cơ quan chức năng xác định do tài xế xe khách điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.