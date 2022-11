Thừa Thiên - Huế: Xử phạt chủ fanpage ‘biến tấu’ nội dung trên báo để câu view

Tối 25.11, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phối hợp Sở TT-TT xác minh, xử lý người quản lý trang fanpage "Loa phường phố Huế", vì đã đăng tin bài sai sự thật, thêm bớt nội dung của báo, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Trước đó, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh (HueS) nhận được phản ánh của người dân về việc fanpage "Loa Phường Phố Huế" đăng tin bài sai sự thật, sử dụng hình ảnh minh họa không chính xác, thêm bớt nội dung trên báo, gây hiểu nhầm trong dư luận và ảnh hưởng xấu về đề án đặt tên đường tại TP.Huế.

Cụ thể, đọc được một số thông tin trên báo chí về việc có đề án đưa tên các vị vua triều Nguyễn vào đặt tên đường phố tại TP.Huế, fanpage này đã chỉnh sửa nội dung rồi tự đề cập tên các vị vua như Gia Long, Bảo Đại, Thiệu Trị... vào danh sách đặt tên đường. "Thông tin" này gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.





Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp Sở TT-TT nhanh chóng xác minh, làm rõ nhóm người quản lý trang fanpage này. Theo đó, việc đăng tải các hình ảnh trên là do V.V.P và T.T.P (cùng trú tại TP.Huế) thực hiện.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình; đồng thời, tự giác gỡ bỏ bài viết và hình ảnh đã đăng tải, cam kết tuân thủ quy định khi sử dụng mạng xã hội.

Với việc sử dụng hình ảnh minh họa không chính xác, thêm bớt nội dung trên báo chí, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, anh V.V.P (quản trị viên chính) của fanpage vi phạm đã bị Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.