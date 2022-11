Thừa Thiên - Huế: Khởi tố vụ án chia lô bán khống 61 lô đất nông nghiệp

Ngày 25.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Toàn (34 tuổi, trú tại xã Phong Mỹ, H.Phong Điền) và Nguyễn Như Quỳnh (44 tuổi, trú tại P.An Đông, TP.Huế, cùng tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can này bị bắt tạm giam vì lừa đảo, chia lô bán khống đất nông nghiệp để thu hơn 10 tỉ đồng tiền cọc.

Theo kết quả điều tra, khoảng giữa năm 2021, Mai Hoàng Q. (trú tại xã Thủy Bằng, TP.Huế) giới thiệu Toàn, Quỳnh mua 2 thửa đất trồng cây lâu năm có tổng diện tích 1.877,2 m2 của ông Nguyễn V. và bà Nguyễn Thị T. (tại xã Thủy Bằng) với giá là 4,5 tỉ đồng. Quỳnh đứng ra làm hợp đồng và đặt cọc 500 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, Mai Hoàng Q. có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đất; sau đó, hai bên công chứng, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

Tuy nhiên, khi chưa hoàn tất các thủ tục mua bán theo đúng quy định của pháp luật, Toàn đã lập bản vẽ phân khu đất này thành 13 lô (diện tích từ 101,9 m2 đến 138,23 m2/lô).





Sau đó, Toàn và Quỳnh gửi hình ảnh bản vẽ tự phân lô, tách thửa cho những người môi giới bất động sản. Toàn còn gửi hình ảnh cho khách hàng thông qua mạng xã hội Zalo để kêu gọi người mua. Từ ngày 26.7.2021 đến giữa tháng 8.2021, Toàn và Quỳnh đứng ra làm hợp đồng nhận cọc bán 11 lô.

Tiếp đó, Quỳnh và Toàn tự vẽ 2 thửa đất này thành 61 lô đất khác rồi rao bán trên mạng cho 24 người. Đồng thời, giao cho người môi giới thực hiện giao dịch, nhận tiền cọc 45 lô đất với tổng số tiền 10,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ 2 thửa đất của ông V. và bà T. (tổng diện tích 1.877,2 m2) được Sở TN-MT tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 4.10.2016, đến nay chưa có thay đổi về chủ sở hữu đất và các thay đổi khác liên quan. Hai thửa đất này là đất trồng cây hoa màu, không được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Hành vi tự chia lô, tách thửa, bán khống đất nông nghiệp, bán đất không thuộc quyền sở hữu với số tiền giao dịch lớn, quảng cáo trên mạng... của Toàn, Quỳnh đã gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.