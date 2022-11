Bắt nghi phạm tàng trữ 720 viên nén ma túy tại một ‘điểm đen’ ở Huế

Ngày 17.11, Công an P.Đông Ba (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa bắt quả tang Nguyễn Đoàn (24 tuổi, trú tại P.Đông Ba) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm được thông tin Nguyễn Đoàn có những biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Sau quá trình mật phục, theo dõi, lúc 12 giờ 30 phút trưa nay 17.11, lực lượng công an đã bắt quả tang Đoàn đang tàng trữ 720 viên nén nghi ma túy tại nhà.





Bước đầu, Đoàn khai nhận tất cả số viên nén trên là ma túy, mua từ một người chưa rõ lai lịch, mang về nhà cất giấu và chia nhỏ để bán kiếm lời.

Theo Công an P.Đông Ba, tuyến đường Trần Huy Liệu là một trong các điểm phức tạp về tội phạm ma túy.

Việc bắt giữ Nguyễn Đoàn là một phần nằm trong kế hoạch quyết tâm chuyển hóa địa bàn đường Trần Huy Liệu phức tạp về tội phạm ma túy sang địa bàn an toàn về an ninh trật tự. Đây còn là một trong hoạt động trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.