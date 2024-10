Thuận Nguyễn gây bất ngờ với hình ảnh đầy vết thương

Sau 2 năm, bộ phim Domino - Lối thoát cuối cùng do Thuận Nguyễn thủ vai chính sẽ ra mắt khán giả vào ngày 11.10. Được biết, bộ phim này thuộc thể loại tâm lý hành động do đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương thực hiện.

Tạo hình của Thuận Nguyễn trong phim điện ảnh mới Ảnh: NVCC

Trong phim Thuận Nguyễn đảm nhận vai An, một chàng trai sinh ra ở Mỹ và theo mẹ về Việt Nam sinh sống từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, nhân vật An quyết định quay lại Mỹ tìm cha. Tuy nhiên, trên hành trình này nam chính lại bị cuốn vào thế giới ngầm. Từ một chàng trai hiền lành, An phải chiến đấu với những băng đảng để tìm đường trở về Việt Nam.

Theo Thuận Nguyễn, hầu hết những cảnh quay đều được ghi hình vào năm 2022 tại các thành phố Houston, Dallas và New York của Mỹ. Vì từng có kinh nghiệm đóng Qua bển làm chi nên nam diễn viên 9X dễ dàng hòa nhập với ê kíp, thậm chí, anh còn cảm thấy hào hứng vì được thực hiện những cảnh động.

Thuận Nguyễn thực hiện bộ ảnh để chúc mừng phim Domino - Lối thoát cuối cùng chính thức được ra mắt sau 2 năm chờ đợi

Ảnh: NVCC

“Tôi đã chuẩn bị một tâm thế cởi mở và sẵn sàng thích nghi với ê kíp chưa từng làm việc qua. Tôi vui vì mọi người rất chuyên nghiệp, gần gũi và hết mình để có những cảnh quay ưng ý nhất. Lần đầu "đánh nhau" ở Mỹ là cảm giác đặc biệt, tôi nghĩ không phải ai cũng có may mắn đó giống mình", Thuận Nguyễn bộc bạch.

Bên cạnh đó, hình ảnh gai góc, phong trần và trên người có nhiều vết thương của Thuận Nguyễn cũng khiến khán giả chú ý. Nhiều người xem bày tỏ sự mong chờ về vai diễn của anh trong tác phẩm này. Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên như Quốc Cường, Huỳnh Anh Tuấn, Henry Nguyễn...

Trước đó, Thuận Nguyễn đã để lại dấu ấn với vai giang hồ trong phim Thanh Sói. Tiếp đó, anh tiếp tục tạo ấn tượng bằng hình ảnh chân chất trong phim Người vợ cuối cùng. Và vai diễn này giúp anh giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Ngôi Sao Xanh 2023.