Thuận Nguyễn ngại đóng 'cảnh nóng', nêu quan điểm yêu người trong nghề

Năm 2025, Thuận Nguyễn trở lại với vai Lực trong dự án điện ảnh Chị ngã em nâng. Bộ phim được đạo diễn bởi NSƯT Vũ Thành Vinh, quy tụ dàn diễn viên thực lực như NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy, Lê Khánh, Quốc Trường, Uyển Ân, Đinh Y Nhung, Thanh Thức... Sau 1 tuần công chiếu, theo ghi nhận Box Office Vietnam phim thu về hơn 11 tỉ đồng tiền vé, tính đến chiều 9.10.

Trong phim, Thuận Nguyễn hóa thân thành chàng trai từng trải qua tuổi thơ bất hạnh, mất cha mẹ từ sớm. Anh lớn lên trong tình yêu thương, che chở của chị Hai Thương (Lê Khánh thủ vai). Tuy nhiên, sự quan tâm, bao bọc có phần sát sao của chị gái khiến Lực cảm thấy ngột ngạt, luôn khao khát được tự do, nhất là sau khi tìm thấy tình yêu với Hải Âu (Uyển Ân thủ vai). Thuận Nguyễn còn khiến khán giả tò mò với phân đoạn tình cảm cùng em gái Trấn Thành.

Thuận Nguyễn (vai Lực) mang đến hình ảnh trầm lắng và nội tâm trong lần tái xuất màn ảnh. Ảnh: ĐPCC

Thuận Nguyễn tái xuất màn ảnh

Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật khi trải qua tình trạng chấn thương, Thuận Nguyễn đã dành nhiều thời gian để quan sát và nghiên cứu thực tế tại bệnh viện. Không chỉ đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, vai diễn còn khiến Thuận Nguyễn phải trải qua nhiều cảnh hành động nguy hiểm.

Trở lại với điện ảnh sau hai năm, Thuận Nguyễn cho biết anh muốn khán giả thấy một hình ảnh trưởng thành, điềm đạm và dám ‘làm khó bản thân’. Ngoài đời, anh tự nhận mình khá giống nhân vật Lực: ít nói, sống nội tâm và dễ tổn thương trong tình yêu.



Thuận Nguyễn sinh năm 1992, tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và từng đăng quang danh hiệu Á vương Nam vương Toàn cầu 2017. Sở hữu chiều cao 1,88m, gương mặt điển trai cùng phong thái tự tin, anh nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” cho cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Trong suốt hành trình nghệ thuật, Thuận Nguyễn ghi dấu ấn qua hàng loạt tác dự án điện ảnh ăn khách như Bẫy ngọt ngào, Thanh Sói, Người vợ cuối cùng... Bên cạnh thành công với điện ảnh, anh còn là người ảnh mẫu, diễn viên kịch.