Thuật toán Facebook lại để lọt hàng loạt video khiêu dâm qua thanh tìm kiếm

Cụ thể, khi người dùng nhập một từ khóa thông dụng vốn thường dùng để tra cứu các xu hướng trực tuyến, thuật toán Facebook lại trả về hàng loạt kết quả là các video mang nội dung đồi trụy, khiêu dâm. Sự cố này được ghi nhận xuất hiện đồng bộ trên cả nền tảng web lẫn ứng dụng di động dành cho hệ điều hành iOS và Android.

Đáng chú ý, các video phản cảm này không được áp dụng các thủ thuật che mờ hay làm biến đổi hình ảnh đại diện (thumbnail) để qua mặt hệ thống kiểm duyệt. Trên giao diện điện thoại, các nội dung 18+ thậm chí còn tự động kích hoạt chế độ phát video kèm âm thanh ngay khi xuất hiện trên màn hình mà không cần sự tương tác từ người dùng. Do từ khóa bị ảnh hưởng là một cụm từ phổ biến, lỗ hổng thuật toán này đang đe dọa trực tiếp đến trải nghiệm an toàn của cộng đồng, đặc biệt là nhóm đối tượng người dùng vị thành niên.

Thuật toán Facebook lại để lọt nội dung người lớn lên nền tảng chỉ với một từ khóa Ảnh: Anh Quân

Trao đổi với Thanh Niên, anh Nhân Nguyễn - chuyên gia mạng xã hội, CEO của Nhan Nguyen Sharing cho biết tình trạng xuất hiện video người lớn lần này không có rào cản nào, khiến nội dung có thể tiếp cận bất kể nhóm người dùng nào. "Điều này sẽ rất nguy hiểm và có tác động xấu vì người dùng nhỏ tuổi, trẻ vị thành niên có thể tiếp xúc với nội dung người lớn ngay trên Facebook", anh Nhân nhận định.

Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng bày tỏ quan ngại khi xuất hiện tình trạng các quảng cáo ứng dụng AI nhưng dùng video khiêu dâm tạo từ trí tuệ nhân tạo để lôi kéo người dùng. Sau đó, họ có thể bị lôi kéo đến các đường dẫn website lạ, tiềm ẩn rủi ro chứa mã độc hoặc các trang cá cược, bài bạc...

Theo bộ Tiêu chuẩn cộng đồng do Meta công bố, các nội dung có tính chất khiêu dâm và đồi trụy thuộc danh mục nghiêm cấm hiển thị và sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức khi phát hiện, đi kèm chế tài khóa tài khoản vĩnh viễn đối với người đăng tải. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra và không phải lần đầu tiên hệ thống kiểm duyệt để lọt nội dung cấm. Vào cuối năm 2025, người dùng mạng xã hội này cũng từng phản ánh tình trạng chỉ cần nhập một chữ cái ngẫu nhiên vào ô tìm kiếm là hệ thống sẽ tự động đề xuất một danh sách dài các video 18+. Ở thời điểm đó, lỗi vận hành chỉ được âm thầm khắc phục sau khi các cơ quan báo chí chính thức lên tiếng phản ánh.

Sự cố bộ lọc nội dung lần này tiếp tục kéo dài chuỗi trục trặc kỹ thuật của Meta trong thời gian qua. Chỉ cách nay vài ngày, vào tối 12.6, toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn này bao gồm Facebook, Instagram, Threads và WhatsApp cũng đã trải qua một đợt gián đoạn kết nối trên diện rộng kéo dài khoảng 40 phút, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động liên lạc và kinh doanh của hàng triệu người dùng.