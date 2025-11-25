Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Thúc đẩy 7 nước EU hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
25/11/2025 04:00 GMT+7

Chiều 24.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh châu Âu - ASEAN và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội (QH) nhấn mạnh, Việt Nam coi Liên minh Châu Âu và cộng đồng doanh nghiệp (DN) châu Âu - ASEAN là những đối tác quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - thương mại và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. QH sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ các đề xuất, qua đó tạo dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho DN châu Âu hoạt động thành công và lâu dài tại Việt Nam.

- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch QH đề nghị Hội đồng kinh doanh châu Âu - ASEAN, Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và các DN thành viên tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA), mở cửa hơn nữa thị trường, nhằm duy trì vị thế hai đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH đề nghị các DN có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại (Ireland, Áo, Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Slovenia) hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để tạo đột phá mới trong lĩnh vực đầu tư giữa hai bên; đồng thời có tiếng nói thúc đẩy việc Ủy ban Châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung ứng cho thị trường EU.

Chủ tịch QH đề nghị tiếp tục hỗ trợ DN Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của EU thông qua chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và kết nối với các tập đoàn châu Âu trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như công nghệ cao, kinh tế số và phát triển bền vững. QH Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và xem xét các ý kiến, đề xuất từ các DN, trong đó có các DN châu Âu, để thúc đẩy các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu các rào cản và tạo ra một hệ thống pháp lý linh hoạt, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các DN trong và ngoài nước; tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan lập pháp và các DN nhằm bảo đảm các chính sách, pháp luật sẽ ngày càng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong việc thúc đẩy các dự án đầu tư lớn, các công nghệ mới và các sáng kiến phát triển bền vững.

