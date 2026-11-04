Thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm Việt Nam - Lào

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, chiều 4.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Lào lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại thông qua những chương trình, dự án cụ thể, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Đối với hợp tác nghị viện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội hai nước triển khai hiệu quả nội hàm "gắn kết chiến lược", từ các cơ quan, ủy ban chuyên trách của Quốc hội đến đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các địa phương.

Hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai Quốc hội đồng hành cùng hai Chính phủ triển khai các thỏa thuận cấp cao, hiệp định hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và những dự án trọng điểm về kết nối giao thông, năng lượng, khoáng sản.

Trong đó, cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp và địa phương hai nước mở rộng hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc mở rộng hợp tác từ lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh sang kinh tế, thương mại, đầu tư; tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Hai bên cần phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027.

Về phía Lào, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, coi đây là nguồn động viên và bài học quý giá đối với Lào.

Ông khẳng định Quốc hội Lào khóa X sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan lập pháp mỗi nước.

Đồng thời, Quốc hội Lào sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thể chế hóa và triển khai hiệu quả những thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội.