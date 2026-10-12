Thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động lập pháp giữa Việt Nam - Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát; phối hợp xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác trọng điểm, đồng thời giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận song phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai cơ quan lập pháp phát huy vai trò đại diện nhân dân, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chụp ảnh chung ẢNH: TTXVN

Nhất trí với các đề xuất, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc coi trọng hợp tác với Quốc hội Việt Nam, sẵn sàng tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.

Hai bên đánh giá những tiến triển trong triển khai kết quả Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc vào tháng 8.2025, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác song phương.

Về quan hệ hai nước, ông Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng triển khai các nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những định hướng đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 4.2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường tin cậy chiến lược, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, đầu tư chất lượng cao, kết nối đường sắt, hợp tác khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân; phối hợp quản lý biên giới trên bộ và kiểm soát, giải quyết bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Ông Triệu Lạc Tế cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác về kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, cửa khẩu thông minh; đẩy nhanh kết nối đường sắt hai nước. Trung Quốc hoan nghênh thêm nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này và tăng cường giao lưu giáo dục, văn hóa, du lịch.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Tại phiên họp, đại diện các ủy ban chuyên môn hai nước trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát, kết nối thể chế và quy hoạch; thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác về hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản trị xã hội, đào tạo nhân lực và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí giao các ủy ban chuyên môn phối hợp với bộ, ngành, địa phương triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, đưa kết quả phiên họp thành những hoạt động hợp tác cụ thể, thực chất.