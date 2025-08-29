Thúc đẩy hợp tác kinh tế trong kỷ nguyên mới Việt Nam - Thái Lan

Ông Rachan Sunhua, Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani phát biểu tại chương trình

Sự kiện thu hút gần 150 đại biểu, bao gồm các nhà ngoại giao, lãnh đạo chính quyền, cộng đồng doanh nhân hai nước và kiều bào, diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thiết thực, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (1945 - 2025) và dấu mốc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên Đối tác Chiến lược toàn diện (16.5.2025). Tham dự chương trình, ông Rachan Sunhua, Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, khẳng định tỉnh Udon Thani sẽ luôn là "cửa ngõ" kết nối quan trọng giữa Đông bắc Thái Lan với Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mê Công, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại địa phương.

Tại diễn đàn các nội dung thảo luận tập trung tháo gỡ rào cản pháp lý, thúc đẩy chuỗi cung ứng logistics, phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối doanh nghiệp Việt Nam - kiều bào - đối tác Thái Lan trong giai đoạn mới. Nhiều doanh nghiệp hai nước đã tham gia chương trình kết nối B2B, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, thực phẩm, logistics, công nghệ, giáo dục.