Kinh tế Doanh nghiệp

Thúc đẩy hợp tác kinh tế trong kỷ nguyên mới Việt Nam - Thái Lan

Nguồn: Hội DNT Việt Nam
29/08/2025 19:56 GMT+7

Ngày 28.8, tại Thái Lan, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM và Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan 2025. Đây cũng là Phiên đối thoại chuyên đề 'Go Global' - phiên thứ 12 của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế trong kỷ nguyên mới Việt Nam - Thái Lan- Ảnh 1.

Ông Rachan Sunhua, Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani phát biểu tại chương trình

Sự kiện thu hút gần 150 đại biểu, bao gồm các nhà ngoại giao, lãnh đạo chính quyền, cộng đồng doanh nhân hai nước và kiều bào, diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thiết thực, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (1945 - 2025) và dấu mốc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên Đối tác Chiến lược toàn diện (16.5.2025). Tham dự chương trình, ông Rachan Sunhua, Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, khẳng định tỉnh Udon Thani sẽ luôn là "cửa ngõ" kết nối quan trọng giữa Đông bắc Thái Lan với Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mê Công, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại địa phương.

Tại diễn đàn các nội dung thảo luận tập trung tháo gỡ rào cản pháp lý, thúc đẩy chuỗi cung ứng logistics, phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối doanh nghiệp Việt Nam - kiều bào - đối tác Thái Lan trong giai đoạn mới. Nhiều doanh nghiệp hai nước đã tham gia chương trình kết nối B2B, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, thực phẩm, logistics, công nghệ, giáo dục.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
