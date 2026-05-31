Thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN thăm cấp nhà nước Singapore; khẳng định Singapore luôn coi trọng vai trò, vị thế của VN trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Singapore đánh giá rất cao phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la, nhấn mạnh bài phát biểu đã nói lên suy nghĩ, mong muốn chung. Chủ tịch Quốc hội Singapore cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, là chất keo gắn bó hơn nữa quan hệ hai nước và các con số đã nói lên tất cả. Rất nhiều doanh nghiệp (DN) Singapore mong muốn đầu tư, kinh doanh tại VN, nhất là trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore, trồng cây cùng Thủ tướng Lawrence Wong Sáng 30.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng VN, Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore do Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chủ trì. Sau khi nghe lãnh đạo Vườn Bách thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây Hopea recopei (Chò chai) cũng như quy trình trồng cây, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trồng cây trong sự chứng kiến của một số đại biểu hai nước. Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Singapore. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Singapore về những thành tựu to lớn đã đạt được trong phát triển đất nước; đánh giá cao vị trí, đóng góp của Quốc hội Singapore và Chủ tịch Quốc hội Singapore trong xây dựng nền quản trị hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định đất nước 60 năm qua.

Đánh giá quan hệ hai nước là mẫu mực trong ASEAN, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, dù mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3.2025 nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến rất nhiều bước tiến mạnh mẽ của quan hệ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước. Hai nhà lãnh đạo cho rằng những điểm tương đồng của hai nước là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, ủng hộ và trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tin cậy chính trị luôn được duy trì, lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối ngày càng mạnh mẽ, trong đó 23 khu công nghiệp VSIP là biểu tượng cho hợp tác kinh tế hiệu quả giữa hai nước. Hai bên cũng là đối tác đi đầu ASEAN về hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, KH-CN, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi, trung tâm tài chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đã có hội đàm thành công với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn, bất định gia tăng. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiềm năng như chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, tài chính thông minh, thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng, phát triển trung tâm tài chính, bảo đảm an ninh lương thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước, trong đó có việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả; khẳng định sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác. Hai Quốc hội không chỉ quan hệ tốt đẹp và hiệu quả trong khuôn khổ song phương, mà còn trong khuôn khổ Hội đồng Liên minh nghị viện ASEAN (AIPA) và Diễn đàn nghị viện quốc tế mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và các cấp ủy ban trực thuộc; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực mới trong quá trình phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng mong muốn VN ủng hộ Singapore trong Năm Chủ tịch ASEAN 2027 và hai nước cùng nhau đóng góp cho một ASEAN ngày càng lớn mạnh.