Thúc đẩy hợp tác giao lưu thanh niên Việt Nam - Campuchia

Đề xuất hợp tác song phương với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia

Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Choun Naron, anh Bùi Quang Huy chúc mừng Campuchia, trong đó Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao là cơ quan thường trực, đã tổ chức thành công Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32. Đây là hoạt động quan trọng, thể hiện vị thế của Campuchia trong cộng đồng ASEAN.

"Tôi muốn chúc mừng cá nhân ngài Bộ trưởng đã có đóng góp quan trọng cho nền giáo dục Campuchia. Tôi đánh giá rất cao quyết tâm cải cách giáo dục của ngài Bộ trưởng thông qua chương trình hành động gồm 8 điểm (nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, tăng cường đội ngũ quản lý, thắt chặt mọi kỳ thi, cải cách giáo dục cấp cao hơn, phát triển các kỹ năng mềm và kỹ thuật cho người trẻ tuổi, cải cách mạnh mẽ quản lý tài chính công, cải cách giáo dục và thể thao, và thiết lập ngân hàng chất xám cho ngành giáo dục) đã giúp cho nền giáo dục cải cách của Campuchia được thế giới công nhận", anh Bùi Quang Huy nói.

Cũng theo anh Bùi Quang Huy, với định hướng phát triển quan hệ song phương "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", hằng năm Việt Nam cấp hàng trăm suất học bổng dài hạn cho sinh viên Campuchia sang học tập tại Việt Nam và số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Campuchia ngày càng nhiều.

Anh Bùi Quang Huy và Bộ trưởng Văn hoá, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Choun Naron MINH THỨC

Anh Bùi Quang Huy cho biết, hiện nay, quan hệ hợp tác thanh niên giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia chủ yếu thông qua cơ chế hợp tác trong ASEAN.

Do vậy, anh Bùi Quang Huy mong muốn quan hệ hợp tác song phương giữa T.Ư Đoàn, Ủy ban thanh niên phía Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia sẽ được thiết lập, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Anh Bùi Quang Huy đề xuất hai bên phối hợp triển khai các hoạt động nhằm phát triển các kỹ năng mềm và kỹ thuật cho thanh niên, sinh viên hai nước Việt Nam - Campuchia theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp; cử cán bộ tham dự Chương trình trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công tác thanh niên tại Việt Nam dự kiến trong 30 ngày của các tháng 9 - 10.2023; cử đại biểu tham dự Diễn đàn quốc tế về khởi nghiệp cho thanh niên theo hình thức trực tuyến dự kiến vào tháng 11.2023....

Anh Bùi Quang Huy và Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam tại buổi hội đàm với Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many

MINH THỨC

Phối hợp giáo dục thanh niên hai nước về mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many, anh Bùi Quang Huy đánh giá, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia trong các năm 2019 - 2021 chưa triển khai được như kỳ vọng của hai bên.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị, trong thời gian tới, các tổ chức thanh niên hai nước sẽ tiếp tục tích cực tăng cường công tác giáo dục cho thanh niên mỗi nước về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

"Tôi mong muốn tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước sẽ triển khai hiệu quả các nội dung trong khuôn khổ Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, đặc biệt về việc tiến hành luân phiên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, đoàn thuộc các đối tượng như doanh nhân, y, bác sĩ, cán bộ làm công tác thanh niên… nhằm mở rộng, tăng cường hợp tác đa dạng các lĩnh vực, tiến tới thúc đẩy giao thương, kinh tế, phát triển văn hoá, xã hội và đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thanh niên cho mỗi nước", anh Bùi Quang Huy nói.

Đây cũng là nội dung anh Hun Many dành nhiều thời gian trao đổi. Anh Bùi Quang Huy và anh Hun Many đều nhất trí rằng: quan hệ truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước đã và đang rất tốt đẹp, và để tiếp tục phát triển tốt đẹp trong tương lai sẽ phụ thuộc vào thế hệ trẻ hiện nay. Do vậy, hai bên cần tăng cường giao lưu, hợp tác và các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh niên hai nước.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm cho anh Hun Many MINH THỨC

Hai nhà lãnh đạo thanh niên nhất trí xúc tiến các hoạt động trong năm 2023 như: cử 30 đại biểu thanh niên Campuchia tham dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia nhân dịp kỷ niệm 45 năm đánh đổ chế độ Polpot, dự kiến trong 5 ngày của tháng 10, tại Việt Nam; cử cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tham dự Chương trình trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công tác thanh niên trong 30 ngày tại Việt Nam; cử 5 đại biểu tham dự Diễn đàn quốc tế về khởi nghiệp cho thanh niên theo hình thức trực tuyến dự kiến vào tháng 11.

Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia chụp ảnh lưu niệm MINH THỨC

Anh Bùi Quang Huy cũng đánh giá cao đề xuất của anh Hun Many trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai tổ chức, thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại Campuchia. Anh Bùi Quang Huy và anh Hun Many thống nhất rằng, các hoạt động kinh tế hiệu quả sẽ tiếp tục góp phần vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống có lịch sử lâu dài giữa hai nước.