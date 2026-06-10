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Thời sự

Thúc đẩy hợp tác thanh niên VN - Campuchia

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/06/2026 05:35 GMT+7

Chiều 9.6, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tại VN.

Chiều 9.6, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tại VN.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên VN - Campuchia- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy khẳng định quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước là tài sản quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong đó, thế hệ trẻ có trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp ấy, góp phần xây dựng tương lai hợp tác bền vững giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, anh Bùi Quang Huy thông tin với Thủ tướng Hun Manet về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào các ngày 24 - 25.6. Đại hội mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm tuổi trẻ VN kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thanh niên VN - Campuchia trên các lĩnh vực có tính chiến lược như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; đồng thời tăng cường kết nối doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, cán bộ trẻ và thanh niên khu vực biên giới của hai nước.

Đáp lời, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí với ý kiến của anh Bùi Quang Huy, đồng thời khẳng định thanh niên đóng vai trò rất quan trọng, là nòng cốt kết nối mối quan hệ VN - Campuchia; cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước.

Hai bên bày tỏ tin tưởng đầu tư cho hợp tác thanh niên hôm nay chính là đầu tư cho tương lai quan hệ VN - Campuchia, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia qua nhiều thế hệ.

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