Thúc đẩy hợp tác tri thức, đồng sáng tạo trong đào tạo bán dẫn Việt - Hàn

Hợp tác Việt - Hàn: Từ kết nối tri thức đến đồng sáng tạo

Hàn Quốc là cường quốc bán dẫn hàng đầu thế giới, sở hữu nền tảng công nghệ lõi cùng năng lực nghiên cứu, sản xuất tiên tiến. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của ngành và áp lực già hóa dân số đang đặt ra thách thức về nguồn nhân lực kỹ thuật.

Theo dự báo năm 2022 của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hàn Quốc, nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn có thể tăng từ khoảng 177.000 người năm 2021 lên 304.000 người vào năm 2031, tương đương mức tăng khoảng 127.000 lao động trong một thập kỷ.

Trong khi đó, Việt Nam sở hữu lực lượng lao động trẻ, giàu khát vọng học hỏi và làm chủ công nghệ. Với mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên cho ngành bán dẫn vào năm 2030, Việt Nam cần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

Phát biểu tại Diễn đàn phát triển nhân lực AI - bán dẫn thuộc Hội nghị AI - Bán dẫn Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ nhất (VKAISS 2026), diễn ra ngày 12.11 tại Hà Nội, TS. Hoàng Việt Hà, Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, nhận định những thế mạnh bổ trợ này mở ra cơ hội để hai quốc gia cùng phát triển đội ngũ kỹ sư bán dẫn.

TS. Hà phát biểu tại VKAISS 2026

Từ đó, ông đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm.



Thứ nhất, thúc đẩy đồng sáng tạo (co-creation) dựa trên tri thức và chuyển giao công nghệ.

"Chúng ta không chỉ hợp tác về xuất nhập khẩu hàng hóa mà cần tiến tới đồng sáng tạo", TS. Hà nhấn mạnh.

Theo ông, hai quốc gia cần mở rộng hợp tác từ thương mại, đầu tư sang chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ và cùng tạo ra những giá trị mới. Trong giáo dục, điều này được thể hiện qua việc kết hợp năng lực đào tạo, phối hợp giữa đội ngũ giảng viên và khai thác thế mạnh học thuật của mỗi bên.

Thứ hai, tăng cường kết nối giữa giáo dục, công nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

TS. Hà đề xuất doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại trường đại học thông qua phát triển phòng thí nghiệm, triển khai dự án chung và ứng dụng công nghệ. Sự gắn kết này giúp sinh viên tiếp cận công nghệ chuyên ngành, phát triển năng lực thực hành đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp bán dẫn.

Thứ ba, cùng phát triển nguồn nhân lực toàn cầu (global talent).

Theo TS. Hà, đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hợp tác giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc. Các chương trình liên kết quốc tế tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo, đội ngũ chuyên môn và môi trường công nghệ quốc tế, đồng thời phát triển ngoại ngữ và năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Gachon University Program - Mô hình kết hợp nguồn lực đào tạo nhân lực bán dẫn

Một trong những mô hình được TS. Hà giới thiệu tại VKAISS 2026 là Gachon University Program - chương trình liên kết quốc tế về đào tạo đại học của Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT với Đại học Gachon (Hàn Quốc) tại Việt Nam, đào tạo ngành Công nghệ bán dẫn theo lộ trình 2+2.

Theo định hướng đồng sáng tạo, chương trình kết nối nguồn sinh viên trẻ Việt Nam với nền tảng công nghệ, đội ngũ giảng viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành bán dẫn Hàn Quốc, hướng đến phát triển nhân lực chất lượng cao cho cả hai thị trường và chuỗi cung ứng bán dẫn quốc tế.

Trong hai năm đầu tại Việt Nam, sinh viên Gachon University Program được trang bị kiến thức về toán, vật lý, lập trình, điện tử và công nghệ bán dẫn theo chương trình, học liệu chuyển giao từ Đại học Gachon, đồng thời phát triển năng lực ngoại ngữ để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp.

Sinh viên có cơ hội thực hành trong hệ sinh thái công nghệ của Viện Đại học Quốc tế FPT, tiêu biểu là Qualcomm × Arduino Innovation Lab tại Hà Nội - phòng lab Arduino tiên phong tại Đông Nam Á. Với các nền tảng AI, IoT, hệ thống nhúng và thiết bị phát triển nguyên mẫu, không gian này hỗ trợ sinh viên kết hợp phần mềm - phần cứng, thử nghiệm giải pháp và phát triển sản phẩm công nghệ ứng dụng.

Qualcomm × Arduino Innovation Lab thuộc hệ sinh thái Viện Đại học Quốc tế FPT

Sau khi đáp ứng điều kiện chuyển tiếp, sinh viên tiếp tục hai năm học tại Đại học Gachon, thuộc nhóm 451 - 500 đại học thế giới (THE 2027).



Thế mạnh nổi bật của Đại học Gachon là đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia có uy tín học thuật, giàu kinh nghiệm trong ngành công nghiệp bán dẫn. Môi trường học tập này mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận kiến thức tiên tiến và bài toán thực tế, góp phần phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp công nghệ cao.

Ngoài ra, Đại học Gachon sở hữu Gachon Nano Fab Center với hệ thống phòng sạch rộng khoảng 360 m² cùng trang thiết bị hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu bán dẫn.

Nền tảng học thuật và điều kiện thực hành này hỗ trợ sinh viên phát triển chuyên môn theo hai hướng đào tạo của Gachon University Program: Thiết kế hệ thống bán dẫn (System Semiconductor Design) và Kỹ thuật bán dẫn (Semiconductor Engineering).

Sau khi hoàn thành chương trình và đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp, sinh viên nhận bằng cử nhân do Đại học Gachon cấp, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong ngành bán dẫn tại Việt Nam, Hàn Quốc và thị trường quốc tế.

Thông qua việc kết hợp nguồn nhân lực trẻ, hệ sinh thái đào tạo công nghệ tại Việt Nam với tri thức, chuyên gia và hạ tầng bán dẫn của Hàn Quốc, Gachon University Program hướng đến phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho cả hai quốc gia, góp phần hiện thực hóa định hướng hợp tác đào tạo mà TS. Hà đề xuất tại VKAISS 2026.