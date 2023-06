Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bờ Biển Ngà

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng, hai nước nói chung. Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà cho rằng VN là hình mẫu về sức chống chịu, là nguồn cảm hứng cho nhiều nước trong đấu tranh chống đói nghèo và chậm phát triển với nền kinh tế VN phát triển năng động, ấn tượng.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà đề nghị Quốc hội hai nước đóng vai trò động lực, thúc đẩy để rà soát, đẩy mạnh hơn nữa lợi thế trên những lĩnh vực như nông nghiệp; doanh nghiệp VN có thể triển khai nhà máy chế biến hạt điều tại Bờ Biển Ngà; tạo điều kiện để chuyên gia VN đào tạo nhân lực cho Bờ Biển Ngà về trồng lúa, cơ giới hóa trong trồng lúa nước; Bờ Biển Ngà nhập khẩu sản phẩm cơ khí của VN. VN giúp đỡ phát triển đào tạo nghề cho thanh niên Bờ Biển Ngà, nhất là trong lĩnh vực tin học, cơ khí, điện tử. Hai bên xem xét, tìm giải pháp tạo điều kiện cho doanh nhân, người dân... có thể thuận tiện qua lại hai nước thông qua đường bay thẳng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định VN sẵn sàng làm cầu nối để hàng hóa của Bờ Biển Ngà thâm nhập thị trường ASEAN và châu Á. Bờ Biển Ngà có thể mở rộng một số mặt hàng VN có thế mạnh như thủy sản, phân bón, dệt may, giày dép, hàng gia dụng, vật liệu xây dựng, điện tử, máy móc cơ khí.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Bờ Biển Ngà đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại nước này và công nhận hoạt động của Hội người Việt tại đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bờ Biển Ngà ủng hộ lập trường của ASEAN và VN về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS).