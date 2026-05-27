Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ trên nền tảng tin cậy, hữu nghị

TTXVN
27/05/2026 06:29 GMT+7

Chiều 26.5, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ do hạ nghị sĩ Michael Baumgartner (Đảng Cộng hòa, bang Washington), thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại VN.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ hợp tác VN - Mỹ thời gian qua có sự phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các nghị sĩ Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục là những cầu nối hữu nghị thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế - thương mại, GD-ĐT, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, đào tạo phi công, đào tạo tiếng Anh cho quân nhân VN…

Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các nghị sĩ Mỹ cũng đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có các nội dung về an ninh, quốc phòng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
