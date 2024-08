Thúc đẩy minh bạch tiền công đức ở di tích

Mở sổ, ghi biên lai, "hỗ trợ nhang đèn" cho nhà sư

Theo ông Trần Quốc Việt, Phó trưởng ban thường trực Ban quản trị miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang), tiền công đức có sổ sách theo dõi. Khi mở thùng công đức có lực lượng chức năng giám sát, sau kiểm đếm, tiền được chuyển vào tài khoản của miếu tại kho bạc. Nguồn công đức được chi vận hành hoạt động, tu bổ di tích, hỗ trợ TP.Châu Đốc xây dựng đường sá, trường học, thực hiện an sinh xã hội. Hằng năm có kế hoạch thu chi cụ thể. Miếu có Chi bộ đảng hoạt động theo quy định. Kiểm tra của UBND tỉnh An Giang cho thấy trong năm 2023, miếu tiếp nhận hơn 220 tỉ đồng tiền công đức của khách hành hương (chưa kể các hiện vật khác), chiếm gần 80% số tiền công đức của các di tích toàn tỉnh An Giang. Ban quản trị miếu cũng chi 100% số tiền công đức cho hoạt động của miếu và các hoạt động an sinh xã hội.

Tại đền Chợ Củi thờ ông Hoàng Mười ở Hà Tĩnh, số tiền công đức thu nộp ngân sách từ đầu năm 2024 tới nay là hơn 15 tỉ đồng. Theo ông Trần Minh Đức, Phó trưởng ban quản lý Dịch vụ công ích và các điểm du lịch H.Nghi Xuân, tại đây khi kiểm đếm tiền công đức, có sự chứng kiến của các phòng, ban cấp huyện, UBND xã, cán bộ thôn tại phòng lắp camera giám sát. Tiền nộp vào ngân sách qua tài khoản của ban quản lý tại Kho bạc Nhà nước H.Nghi Xuân để chi cho tôn tạo, tu bổ di tích, chi thường xuyên cho hoạt động của di tích theo dự toán ngân sách đã phê duyệt. Trước đó, từ năm 2014, thu công đức được giao khoán hoàn toàn cho 2 hộ gia đình thủ nhang. Tổng thu của ban quản lý di tích từ 2014 - 2022 là hơn 19 tỉ đồng, trong đó tiền thu công đức do các gia đình thủ nhang nộp là 17,9 tỉ đồng.

Theo ông Đỗ Ngọc Trung, Trưởng ban quản lý di tích quốc gia chùa Keo (Thái Bình), tất cả các khoản tiền khi du khách thập phương hoặc các con nhang phật tử đặt trên các ban bệ tại đây đều được thu lại bỏ vào hòm công đức. Khi người dân cúng tiền vào di tích thì ban quản lý có bộ phận ghi tiếp nhận công đức. Bộ phận này có trách nhiệm ghi số tiền công đức vào sổ, có biên lai (2 liên, 1 liên gốc giao cho người ghi công đức, 1 liên được giữ lại). Với các nhà sư tại chùa, mỗi năm ban quản lý trích từ tiền công đức hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà sư để mua nhang đèn. Đối với những người đến lễ, nhờ nhà sư cúng khấn, kêu cầu hoặc họ có tấm lòng biếu riêng thì nhà sư được nhận mà không phải bỏ vào hòm công đức.

Tại Bình Định, năm 2023 tổng thu công đức tại các di tích là hơn 4,1 tỉ đồng, không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật (trừ vàng, bạc, kim khí quý, đá quý), công trình xây dựng và tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên, nguồn thu công đức chủ yếu tập trung tại di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (nằm trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung); các di tích khác có nguồn thu công đức rất ít, không đủ cho các hoạt động chi thường xuyên.

Thanh Niên