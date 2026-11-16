Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên Đại học Huế

Từ những ý tưởng xuất phát trong giảng đường, nhiều công trình nghiên cứu và dự án khởi nghiệp của sinh viên Đại học Huế đã tạo được dấu ấn ở các cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tiêu biểu là dự án "Tất gel thảo dược An Túc" của nhóm sinh viên Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế, giành giải nhất Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ IX năm 2026. Dự án khai thác nguồn dược liệu truyền thống, trong đó có cây thiên niên kiện tại xã Nam Đông (TP.Huế), để phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Ý tưởng không chỉ thể hiện khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm mà còn hướng đến khai thác giá trị dược liệu địa phương.

Chung kết và trao giải Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ IX năm 2026 ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Bên cạnh đó, các dự án như "Ô! Nghệ Huế", "Phân bón hữu cơ từ phụ phẩm tôm" cùng nhiều ý tưởng về giáo dục, chăm sóc trẻ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thấy sự đa dạng trong hướng tiếp cận và tinh thần sáng tạo của sinh viên.

Không chỉ tham gia các cuộc thi cấp Đại học Huế, sinh viên còn từng bước đưa ý tưởng đến những sân chơi lớn hơn. Dự án "Cháo An Vị" với sự phối hợp của sinh viên Trường đại học Y - Dược và Trường đại học Kinh tế đã đạt giải ba cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VIII (SV_STARTUP 2026), cho thấy tiềm năng phát triển những sản phẩm liên ngành, gắn kiến thức chuyên môn với nhu cầu thị trường.

Trong nghiên cứu khoa học, sinh viên Đại học Huế cũng tích cực tham gia các hoạt động với nhiều đề tài thuộc các chuyên ngành khác nhau. Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XIII năm 2026 của Trường đại học Y - Dược thu hút 106 đề tài, được trình bày tại 12 hội đồng chuyên ngành. Tại Trường Đại học Sư phạm và Trường đại học Ngoại ngữ, các đề tài nghiên cứu cũng có sự đa dạng về lĩnh vực và hướng tiếp cận, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Trao giấy chứng nhận cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Đại học Huế luôn chú trọng gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, khuyến khích sinh viên chủ động tìm tòi, phát hiện vấn đề từ thực tiễn và phát triển các ý tưởng sáng tạo. Thông qua việc tổ chức các sân chơi học thuật, kết nối chuyên gia và triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp đã tạo điều kiện để sinh viên Đại học Huế phát triển năng lực nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và đưa các ý tưởng vào thực tiễn.

Những kết quả trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng cống hiến của sinh viên Đại học Huế. Đây cũng là những dấu ấn trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển, góp phần vun đắp truyền thống học thuật, phát huy tiềm năng trí tuệ và khẳng định sức trẻ của các thế hệ sinh viên Đại học Huế.