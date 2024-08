Thực hành phát triển bền vững tại Coteccons - chặng đua luôn có những vạch đích mới

Nhân viên có tâm, công ty có tầm

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vào đầu năm 2024, 42% doanh nghiệp xây dựng đang gặp nhiều thách thức hơn so với năm 2023. Trong bối cảnh đó, Coteccons ra mắt Xây Tết như một con diều ngược gió. Chiến dịch Xây Tết không chỉ là tặng quà, quan tâm đến cuộc sống người công nhân mà xa hơn đó là khát khao kiến tạo một ngành xây dựng ý nghĩa, an toàn và bền vững hơn. Với Coteccons, con người luôn là tài sản quý báu nhất và chăm sóc nhân tài, những người làm việc cho công ty chính là một trong những yếu tố then chốt của sự bền vững.

Hình ảnh tại sự kiện thuộc Dự án Xây Tết của Coteccons

Anh Hà Văn Vương, Chỉ huy trưởng dự án Sky Forest - Ecopark, chia sẻ rằng trong 10 năm làm việc tại Coteccons, anh luôn nhận lương đúng hạn và nhận được sự quan tâm chu đáo từ công ty. Nước uống giải khát, nơi ăn chốn ở và các bữa ăn khuya đều được đảm bảo. Sự đối xử tốt này giúp Coteccons giữ chân nhiều nhân sự gắn bó lâu năm, luôn hết lòng vì công việc.

Coteccons không chỉ chú trọng vào phát triển kinh tế mà còn gắn kết với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Anh Vương kể về sáng kiến dùng thân cẩu thay cho cốp pha trong dự án Sky Forest, giúp tiết kiệm hàng nghìn tấn vật liệu và rút ngắn thời gian thi công. Đây là một trong nhiều cách mà Coteccons áp dụng triết lý 3R (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế) để giảm tác động đến môi trường.

Làm tốt việc của mình chính là thực hành ESG

Tháng 5 vừa qua, Coteccons đã ký hợp tác với Công ty Cổ phần Bê Tông FiCO Pan-United, bao gồm việc nghiên cứu và ứng dụng bê tông bền vững, vữa thương phẩm và các vật liệu cải tiến dùng trong kiến trúc cũng như các phương pháp xây dựng sử dụng công nghệ in 3D. Dự án The Infiniti sẽ sử dụng loại bê tông này, dự kiến giảm 2.803 tấn carbon so với vật liệu thông thường. Đây là một phần trong chiến lược "xanh hóa" của công ty, nhằm giảm lượng phát thải carbon và đóng góp cho sự phát triển bền vững.

Hiện tại, Coteccons đã có 46 dự án được cấp chứng nhận LEED/ LOTUS * trong tổng số 305 công trình xanh toàn quốc. Công ty cũng xây dựng được mạng lưới 57 đối tác, nhà cung cấp đạt chứng nhận xanh về sản phẩm, với các ưu tiên đề xuất các vật liệu và giải pháp xanh trong các dự án mình triển khai.

Nhà máy LEGO đáp ứng mức tiêu chuẩn tối thiểu của LEED Gold - chứng chỉ công trình xây dựng xanh được công nhận trên toàn cầu

Với việc thực hành ESG một cách nghiêm túc, Coteccons đã ghi dấu ấn trong ngành xây dựng với nhiều dự án lớn như Pandora, LEGO, và Suntory Pepsi. Doanh nghiệp tự hào khi được Fortune Southeast Asia 500 xếp hạng trong Top 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á, đại diện cho ngành xây dựng Việt Nam với quy mô lớn bậc nhất.

Ông Bolat Duisenov nhấn mạnh, đối với Coteccons, ESG là sự lựa chọn từ cả trái tim và khối óc. ESG không chỉ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thu về những thành tựu mới chưa từng có mà còn là cách để doanh nghiệp vận hành tinh gọn, tiết giảm chi phí, làm lợi cho chính mình và cộng đồng.

"Đối với Coteccons, làm tốt những việc cần làm trong kinh doanh cũng chính là cách thực hành ESG", ông Bolat Duisenov chia sẻ.

Chinh phục đường đua marathon xanh không có vạch đích

Phát triển bền vững và thực hành ESG đối với Coteccons giống như một đường đua marathon không có chặng kết, mỗi vạch đích là những khởi đầu mới. Để hình tượng hóa đường chạy xanh dài vô tận này, năm 2024, đánh dấu cột mốc 20 năm phụng sự của Coteccons, công ty tiếp tục tổ chức giải chạy GreenUP Marathon mùa 3 với chủ đề "Vạch đích là nơi bắt đầu". Thông qua giải chạy, Coteccons muốn mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, sự chính trực và minh bạch, đồng hành và san sẻ trên "đường đua" phát triển của mình, để không bao giờ tồn tại bất cứ "vạch đích" nào.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons phát biểu tại họp báo ra mắt giải chạy GreenUP Marathon 2024

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons chia sẻ: "Thông qua giải chạy, chúng tôi muốn gửi gắm những điều mới mẻ của Coteccons và các đối tác cộng sự. Bên trong là tinh thần tiến lên, dám đương đầu, sẵn sàng bước về phía trước với ý chí vượt qua thử thách và khao khát thành công. Bên ngoài là sự phụng sự cộng đồng gắn với những giá trị bền vững. Người Coteccons chúng tôi đang trên cuộc đua kiến tạo công ty xây dựng kiểu mới, người chiến thắng không phải là người lấy tất cả, người chiến thắng là người có thể mang theo bao nhiêu cộng sự và đối tác cùng thành công, cùng tiến lên với mình. Đó là hình tượng "Industry Leader" mà chúng tôi theo đuổi".

Vào ngày 24.8, GreenUP Marathon 2024 sẽ chào đón hàng ngàn chân chạy trên đường chạy độc đáo xuyên cảng quốc tế tại Việt Nam

GreenUP Marathon: Long An Half Marathon 2024 tiếp tục kế thừa tầm nhìn xanh của 2 mùa giải trước đó, tiếp tục tái sử dụng các thiết bị tại công trường, huy chương làm từ vật liệu tái chế và áo chạy cũng là chất liệu thân thiện với môi trường. Đồng thời, GreenUP Marathon 2024 sẽ đồng hành với tỉnh Long An trong các hoạt động chăm lo cho trẻ em thông qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

GreenUP Marathon 2024 không chỉ là nền tảng cho các chân chạy mà còn nhận được sự đồng hành từ các đối tác có cùng tầm nhìn xanh như Faslink, Đồng Tâm Group, Lim Kim Hai, Việt Nữ, BIM Group, Huỳnh Thy, Nhật Nam, Ong Vàng, Fawookidi, TH True Water, Play Nutrition, Revive, Wolf Active…