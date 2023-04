Thực hư đau xương khớp gây ảnh hưởng ‘chuyện gối chăn’

Đau xương khớp và "chuyện ấy": chưa được đánh giá đúng mức

Chuyên gia nghiên cứu Consuelo Valles-Antuna thuộc Bệnh viện Universitario Central de Asturias (Tây Ban Nha) thực hiện một nghiên cứu trên 90 nam giới mắc chứng rối loạn cương dương và phát hiện 69% trong số này gặp các vấn đề về tổn thương dây thần kinh. Chuyên gia Valles-Antuna kết luận: "Tác động của việc đau dây thần kinh đến chứng rối loạn cương dương ở nam giới đã bị đánh giá thấp". Kết luận này là có căn cứ bởi suốt một thời gian dài, bệnh tim và đột quỵ vẫn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến rối loạn cương dương.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy dây thần kinh bị tổn thương có thể ảnh hưởng xấu tới chức năng của cơ quan sinh dục (Ảnh: Shutterstock)

Tương tự ở Mỹ, bác sĩ Tobias S. Kohler, Phát ngôn viên Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ kiêm Trợ lý giáo sư tiết niệu tại Trường Y Đại học Nam Illinois cũng nhận định: cần nhìn nhận chứng đau dây thần kinh là yếu tố rủi ro liên quan đến rối loạn cương dương, bên cạnh những yếu tố khác.

Lý giải về hiện tượng này, Tiến sĩ Andy Lombardozzi, một chuyên gia trong lĩnh vực Chiropractic (trị liệu thần kinh cột sống) tại Mỹ lý giải: "Các dây thần kinh cột sống không chỉ đóng vai trò kiểm soát cơ bắp mà còn kiểm soát việc cung cấp máu cho các cơ quan sinh dục. Khi áp lực đè lên các dây thần kinh này sẽ gây cản trở giao tiếp giữa não và các dây thần kinh chạy khắp cơ thể. Điều này có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến dương vật".

Tại Việt Nam, bác sĩ Eric Balderree, chuyên gia Chiropractic có 10 năm kinh nghiệm tại chuỗi phòng khám ACC chia sẻ, ông gặp không ít trường hợp cả nam lẫn nữ gặp phải các vấn đề tương tự. Một bệnh nhân tên Nga (36 tuổi, kinh doanh tự do) đến ACC trong tình trạng tê bì và mất cảm giác ở bộ phận sinh dục. Sau khi cho bệnh nhân chụp phim cộng hưởng từ, bác sĩ phát hiện chị Nga đang gặp vấn đề về đĩa đệm. Chính phần đĩa đệm lồi ra đáng kể, chèn ép lên dây thần kinh, đồng thời cột sống cũng có một đốt sống trượt về phía trước, gây nên tình trạng "cô bé" mất cảm giác.

Một bệnh nhân khác tên Thúy (38 tuổi, nội trợ) cũng đến ACC do trong quá trình quan hệ vợ chồng, một số tư thế gây đau, làm cản trở đến đời sống tình dục. Bác sĩ Eric đã thăm khám và phát hiện cột sống của chị có dấu hiệu bị cong vẹo ở phần thắt lưng, chính độ cong này gây ra đau lưng cho chị.

Giải quyết nguyên nhân gây ra chuyện khó nói

Do tình dục vẫn còn là chuyện khó nói tại Việt Nam, đồng thời tác động tiêu cực của việc đau xương khớp đến đời sống tình dục vẫn chưa được nhìn nhận đúng, do đó nhiều người vẫn có thói quen mua thuốc giảm đau hoặc nghe theo các mẹo vặt để tự chữa trị tại nhà. Theo bác sĩ Eric Balderree, đây không phải là cách làm có thể giải quyết vấn đề. Nếu thực sự người bệnh gặp trục trặc trong chuyện gối chăn do các vấn đề liên quan đến thần kinh cột sống hoặc xương khớp thì cần được điều trị bài bản, đúng gốc rễ vấn đề gây bệnh.

Bác sĩ ACC tư vấn cho bệnh nhân về điều trị bệnh xương khớp bằng Chiropractic

Nếu gặp khó khăn trong việc chia sẻ vấn đề nhạy cảm và nghi ngờ do các bệnh thần kinh cột sống gây nên, bác sĩ khuyên người bệnh nên tìm đến những phòng khám uy tín đảm bảo sự riêng như ACC để thăm khám. Ưu điểm của ACC là áp dụng cá thể hóa trong điều trị, ưu tiên lắng nghe và kiểm tra kỹ từng bệnh nhân, từ đó tìm ra nguyên nhân chính xác và lên phác đồ điều trị chuyên biệt cho mỗi người. Chẳng hạn, với trường hợp đĩa đệm chèn ép dây thần kinh như của chị Nga, bác sĩ chỉ định sử dụng máy kéo giảm áp để giảm áp lực của đĩa đệm cho bệnh nhân.

Trong khi đó, bệnh nhân bị cong vẹo cột sống như chị Thúy lại được chỉ định sử dụng kỹ thuật Chiropractic kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng để từng bước đưa đặc điểm sinh học của cơ quan này về bình thường.

ACC trang bị máy móc hiện đại hỗ trợ bệnh nhân điều trị bệnh xương khớp hồi phục nhanh

Các phương pháp trên đều được thực hiện mà không sử dụng thuốc, góp phần hạn chế những tác động không mong muốn đến sức khỏe. Đây cũng là ưu điểm của phương pháp Chiropractic kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng đang được triển khai tại ACC. Ngoài ra, phòng khám với lịch sử 17 năm này còn là nơi tại Đông Nam Á sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến như phương pháp phục hồi chức năng sau tai biến hay chấn thương với công nghệ Pneumex hiện đại từ Mỹ, công nghệ sóng xung kích shockwave, máy kéo giảm áp DTS, tia laser thế hệ IV…

Hệ thống phòng khám ACC trải dài khắp Bắc - Trung - Nam cũng góp phần mang đến sự thuận tiện cho bệnh nhân cả nước khi điều trị. Đồng thời, việc là thành viên của FV Group (tập đoàn y tế tư nhân đang sở hữu Bệnh viện FV) là cơ sở gia tăng uy tín cũng như chất lượng chuyên môn của chuỗi phòng khám này trong điều trị.