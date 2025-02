Thực hư Đoàn thanh tra Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng giả mạo biên bản?

Ngày 22.2, ông Trịnh Bá Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Sao Đà Lạt (chủ KDL Đường hầm điêu khắc), trong KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt, cho biết đã gửi đơn tố cáo Đoàn thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng (Đoàn thanh tra) có hành vi giả mạo trong công tác đến các cơ quan chức năng.

Theo ông Dũng, trước khi kết thúc 10 ngày thanh tra tại đơn vị này, Đoàn thanh tra đã tự lập 2 biên bản đối thoại, chất vấn số 07b/BB-TTr ngày 6.2.2025 và số 07c/BB-TTr ngày 12.2.2025. Các biên bản này thành viên của Đoàn thanh tra ký trước, nhưng thực tế không có bất kỳ hoạt động đối thoại hay chất vấn với Công ty CP Sao Đà Lạt (DN).

Khu du lịch đường hầm điêu khắc nằm trong KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, DN này nhận 3 thông báo khác về việc ký biên bản thanh tra thuế, hoàn toàn không có nội dung nào đề cập đến việc Đoàn thanh tra đến DN tiến hành đối thoại, chất vấn. Ông Dũng cho rằng "biên bản đối thoại, chất vấn" số 07c/BB-TTr ngày 12.2.2025 là biên bản hoàn toàn giả mạo, mục đích hợp thức hóa tài liệu giả để truy thu thuế thu nhập của DN trái pháp luật. Hành vi này vi phạm điều 359 Bộ luật Hình sự và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền làm rõ vụ việc.

Trong biên bản số 07c/BB-TTr ngày 12.2.2025 ông Nguyễn Võ Lê Huy, kế toán trưởng Công ty CP Sao Đà Lạt ghi rõ: "Tôi có nhận biên bản đối thoại 07c/BB-TTr nhưng đoàn kiểm tra không có bất kỳ đối thoại, chất vấn nào về các nội dung này. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét ý kiến của tôi".

Biên bản đối chất, chất vấn được Đoàn thanh tra làm sẵn gửi Công ty CP Sao Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 21.2, PV có buổi làm việc với ông Bùi Văn Kính, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng đoàn thanh tra Công ty CP Sao Đà Lạt xung quanh nội dung ông Trịnh Bá Dũng tố cáo Đoàn thanh tra lập biên bản đối thoại, chất vấn giả mạo.

Một góc Đường hầm điêu khắc ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Kính khẳng định biên bản bản đối thoại, chất vấn gửi DN là biên bản thật, khi gửi cho DN biên bản có chừa vài hàng trống để đại diện DN ghi ý kiến. Nếu ý kiến của DN nhiều thì trình bày trên bản mềm (file mềm) có đánh số thứ tự trang, gửi qua email để Đoàn thanh tra đưa vào biên bản thanh tra thuế và các biên bản xác nhận số liệu thanh tra.

Bà Hương giải thích thêm, khi bàn giao các biên bản thì các thành viên Đoàn thanh tra phải ký vào trước khi giao cho DN có ý kiến. Đoàn thanh tra không thể biết DN có bao nhiêu ý kiến để chừa hàng, do đó DN có thể viết ý kiến đoàn sẽ bổ sung. Do giữa DN và Đoàn thanh tra có những quan điểm chưa thống nhất, nên Đoàn mới lập thêm biên bản đối thoại, chất vấn để DN nêu ý kiến trao đổi của mình vào, nhưng DN không hợp tác. Mục đích của biên bản đối thoại, chất vấn và để Cục Thuế giải thích thêm lý do DN không được ưu đãi thuế, và trả lời những vấn đề mà DN có văn bản gửi lên.

Du khách đến với Đường hầm điêu khắc ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo bà Hương do phía DN không ký vào biên bản thanh tra và biên bản đối thoại, chất vấn và giữ luôn các biên bản ấy, nên Đoàn thanh tra đã lập biên bản VPHC đối với Công ty CP Sao Đà Lạt vào ngày 18.2.

Ông Kính cho biết, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt VPHC số 1799/QĐ-CT (ngày 12.8.2019) là do chưa đúng thủ tục trình tự kiểm tra, chứ không phải hủy bỏ do xác định dự án đầu tư của DN được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, DN này không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2018 và các thời kỳ có liên quan.