Thực hư giai thoại NSND Lê Khanh đạp Thương Tín xuống hồ sen vì bị hôn

Dự án điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực do đạo diễn Lê Thiện Viễn cầm trịch đang thu hút sự chú ý từ công chúng. Lấy bối cảnh thập niên 90, bộ phim quy tụ dàn diễn viên Đoàn Thiên Ân, Khương Lê, Thanh Sơn, Hứa Vĩ Văn…, đặc biệt là sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ "gạo cội" là NSND Lê Khanh và NSND Kim Xuân.

Trong Hẹn em ngày nhật thực, người mẹ do NSND Lê Khanh thủ vai khá truyền thống và khắt khe. Chính sự khác biệt thế hệ và những quyết định lạnh lùng đã đẩy mối quan hệ của các nhân vật chính vào thử thách và bi kịch. Trong buổi giao lưu với truyền thông, nữ NSND đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị.



NSND Lê Khanh tại buổi ra mắt phim Hẹn em ngày nhật thực Ảnh: BTC

Thực hư giai thoại của NSND Lê Khanh và Thương Tín

Nói về kỷ niệm trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Lê Khanh tiết lộ dấu ấn khó quên với Thương Tín trong dự án phim Ám ảnh của cố đạo diễn Đức Hoàn: "Năm đó chúng tôi quay cảnh hai người yêu sắp chia tay ra trận trên một chòi gác giữa đầm sen rất thơ mộng. Sợ đóng cảnh hôn, tôi mất ngủ, quyết định gõ cửa phòng tâm sự với anh Thương Tín: 'Anh ơi, Tây người ta hôn đẹp, mình hôn xấu lắm, không đẹp đâu. Thôi mình diễn quá trình tình yêu để người ta tự hiểu'. Anh Tín rất chân thành bảo: 'Anh cũng ghét mấy cảnh đấy lắm, đang diễn nồng nhiệt, đạo diễn hô cắt thì mất hết cảm xúc. Thôi mai mình cứ làm theo cách của mình nhé'. Ôi trời ơi, tôi sướng quá và yên tâm về ngủ".

Tuy nhiên hôm sau, khi nghe đạo diễn hô "diễn", Thương Tín đã ôm chầm lấy Lê Khanh hôn làm nữ nghệ sĩ giật mình và... đạp thẳng giữa bụng Thương Tín làm ông té xuống hồ sen trong sự bất ngờ của đoàn làm phim.

"Tôi thì giận, sốc và bật khóc nấc lên vì cảm giác bị phản bội, làm sao mà diễn được khi không có tình? Cuối cùng đạo diễn phải nhượng bộ quay cảnh lãng mạn mà không cần hôn. Và tình huống đó đã trở thành giai thoại của người trong nghề: Phim nào có cảnh tình ái, cái Khanh nó không đóng đâu", NSND Lê Khanh nhớ lại.

NSND Lê Khanh cho biết bà bỏ nhiều vai diễn vì không đóng được "cảnh nóng"

NSND Lê Khanh, tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống nghệ thuật: bố là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai, cùng hai người chị em gái nổi tiếng là NSƯT Lê Vân và NSƯT Lê Vi. Trong suốt hơn 46 năm cống hiến, NSND Lê Khanh ghi dấu ấn trên cả sân khấu kịch lẫn màn ảnh rộng. Bà là diễn viên sân khấu trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 38 tuổi và từng hai lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam. Hiện tại, nữ nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh và hai con. Ở tuổi ngoài 60, NSND Lê Khanh tận hưởng nhịp sống bình yên, tự tay vào bếp nấu ăn và chăm sóc mẹ.