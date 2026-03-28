Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thực hư giai thoại NSND Lê Khanh đạp Thương Tín xuống hồ sen vì bị hôn
Video Giải trí

Thực hư giai thoại NSND Lê Khanh đạp Thương Tín xuống hồ sen vì bị hôn

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
28/03/2026 09:00 GMT+7

Tái xuất màn ảnh rộng trong dự án Hẹn em ngày nhật thực, NSND Lê Khanh tiếp tục chứng minh sự bền bỉ trong hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, bà gây bất ngờ khi hé lộ giai thoại từng 'đạp bay' tài tử Thương Tín xuống hồ sen ngay trên phim trường vì một nguyên tắc kiên định khi đóng phim.

Dự án điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực do đạo diễn Lê Thiện Viễn cầm trịch đang thu hút sự chú ý từ công chúng. Lấy bối cảnh thập niên 90, bộ phim quy tụ dàn diễn viên Đoàn Thiên Ân, Khương Lê, Thanh Sơn, Hứa Vĩ Văn…, đặc biệt là sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ "gạo cội" là NSND Lê Khanh và NSND Kim Xuân.

Trong Hẹn em ngày nhật thực, người mẹ do NSND Lê Khanh thủ vai khá truyền thống và khắt khe. Chính sự khác biệt thế hệ và những quyết định lạnh lùng đã đẩy mối quan hệ của các nhân vật chính vào thử thách và bi kịch. Trong buổi giao lưu với truyền thông, nữ NSND đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị.

NSND Lê Khanh kể chuyện đạp Thương Tín lộn cổ xuống hồ sen vì bị hôn - Ảnh 1.

NSND Lê Khanh tại buổi ra mắt phim Hẹn em ngày nhật thực

Ảnh: BTC

Thực hư giai thoại của NSND Lê Khanh và Thương Tín

Nói về kỷ niệm trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Lê Khanh tiết lộ dấu ấn khó quên với Thương Tín trong dự án phim Ám ảnh của cố đạo diễn Đức Hoàn: "Năm đó chúng tôi quay cảnh hai người yêu sắp chia tay ra trận trên một chòi gác giữa đầm sen rất thơ mộng. Sợ đóng cảnh hôn, tôi mất ngủ, quyết định gõ cửa phòng tâm sự với anh Thương Tín: 'Anh ơi, Tây người ta hôn đẹp, mình hôn xấu lắm, không đẹp đâu. Thôi mình diễn quá trình tình yêu để người ta tự hiểu'. Anh Tín rất chân thành bảo: 'Anh cũng ghét mấy cảnh đấy lắm, đang diễn nồng nhiệt, đạo diễn hô cắt thì mất hết cảm xúc. Thôi mai mình cứ làm theo cách của mình nhé'. Ôi trời ơi, tôi sướng quá và yên tâm về ngủ".

Tuy nhiên hôm sau, khi nghe đạo diễn hô "diễn", Thương Tín đã ôm chầm lấy Lê Khanh hôn làm nữ nghệ sĩ giật mình và... đạp thẳng giữa bụng Thương Tín làm ông té xuống hồ sen trong sự bất ngờ của đoàn làm phim.

"Tôi thì giận, sốc và bật khóc nấc lên vì cảm giác bị phản bội, làm sao mà diễn được khi không có tình? Cuối cùng đạo diễn phải nhượng bộ quay cảnh lãng mạn mà không cần hôn. Và tình huống đó đã trở thành giai thoại của người trong nghề: Phim nào có cảnh tình ái, cái Khanh nó không đóng đâu", NSND Lê Khanh nhớ lại.

NSND Lê Khanh cho biết bà bỏ nhiều vai diễn vì không đóng được "cảnh nóng"

NSND Lê Khanh, tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống nghệ thuật: bố là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai, cùng hai người chị em gái nổi tiếng là NSƯT Lê Vân và NSƯT Lê Vi. Trong suốt hơn 46 năm cống hiến, NSND Lê Khanh ghi dấu ấn trên cả sân khấu kịch lẫn màn ảnh rộng. Bà là diễn viên sân khấu trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 38 tuổi và từng hai lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam. Hiện tại, nữ nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh và hai con. Ở tuổi ngoài 60, NSND Lê Khanh tận hưởng nhịp sống bình yên, tự tay vào bếp nấu ăn và chăm sóc mẹ.

Tin liên quan

Thăm nhà người nổi tiếng: Biệt thự ‘xanh’ của NSND Lê Khanh

Thăm nhà người nổi tiếng: Biệt thự ‘xanh’ của NSND Lê Khanh

NSND Lê Khanh ưu tiên cuộc sống không ồn ào, dành nhiều thời gian chăm sóc không gian xanh bên trong tổ ấm của mình.

NSND Lê Khanh nói gì về việc 'dao kéo' của thí sinh thi hoa hậu?

Khám phá thêm chủ đề

NSND Lê Khanh Thương Tín Khương Lê Đoàn Thiên Ân Hẹn em ngày nhật thực phim việt điện ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận